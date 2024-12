Akrobatik, Comedy und Live-Musik: Mit einem hochkarätigen Programm verzaubert der Freiburger Weihnachtszirkus Circolo die ganze Familie

Für viele Familien ist der Besuch des Weihnachtszirkus‘ längst Tradition. Auch in diesem Jahr verspricht der Circolo eine unvergessliche Show mit rasanten Acts, beeindruckender Akrobatik, Comedy und mitreißender Live-Musik bis 5. Januar auf der Messe Freiburg. Egal, ob auf dem Trampolin, Schleuderbrett oder am „Flying Pole“, die internationalen Artist:innen ziehen große und kleine Zirkusfans in ihren Bann. Zu den besten und beliebtesten Clowns der Welt gehört Andrey Jigalov aus Russland. In seiner viel zu weiten gelben Cordhose fliegen dem Lucky Loser mit seiner ausgefeilten Komik und den Grimassen die Herzen des Publikums nur so zu. Ihr vielseitiges Können und ihre besten Tricks zeigen in diesem Jahr auch die jungen Artist:innen des Freiburger Kinder- und Jugendcircus‘ Harlekin. Während das Circolo-Orchester dafür sorgt, dass auch musikalisch der Funke überspringt, führt Julica Goldschmidt, vielen als Stadionsprecherin des SC Freiburg bekannt, charmant durch das Programm.

„Für all diejenigen, die in die zauberhafte Welt des Zirkusses eintauchen möchten, haben wir ein abwechslungsreiches Programm mit spektakulären Darbietungen von Künstlerinnen und Künstlern aus Bulgarien, Frankreich, Kanada, Russland, der Ukraine und Freiburg zusammengestellt“, erzählt Veranstalter Christoph Mack. „Darüber hinaus feiern wir in diesem Jahr eine kleine Premiere. Erstmals kommt unser neues Zelt zum Einsatz, das bis zu 1.700 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietet. Während der Vorstellungen genießt das Publikum künftig mehr Komfort durch bequemere und breitere Sitze“, schwärmt der Zirkusmacher. Gemeinsam mit seiner Frau Adelheid und seiner Schwiegertochter Lin Zhang-Mack beweist er seit Jahren ein sicheres Händchen bei Künstlerauswahl und Konzept des Circolo in Freiburg.

Vorstellungen finden bis 5. Januar, täglich 15 und 19 Uhr auf der Messe Freiburg. Spielfrei am 24. Dezember und am 1. Januar. Sonderveranstaltungen: 15.12., 18 Uhr Udo-Jürgens-Abend, 22.12., 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, 31.12., 21 Uhr Silvestergala. Tickets beim Veranstalter unter 07641-9335555 und www.circolo-freiburg.de/circolo