Stehend, fließend, strömend: Die Malerin Monika Passmann stellt im Kunstraum Nigra Monahejo in Freiburg aus

Über viele Jahre hinweg setzte sich Monika Passmann mit dem Element des Wassers in all seinen verschiedenen Zuständen auseinander. Dabei treibt die Künstlerin ein stetiger Wille nach Veränderung an, persönlich wie künstlerisch. Die Ausstellung im Kunstraum Nigra Monaĥejo in der Rathausgasse in Freiburg bietet nun die Gelegenheit, gemeinsam mit Monika Passmanns auf die Suche nach dem Sichtbaren zu gehen.

In der Ausstellung „Das Sichtbare finden“ zeigt Passmann ihre Malereien zum Thema Wasser in seiner natürlichen Umgebung – sei es stehend, fließend oder strömend. Wer ihre Werke betrachtet, der erkennt eine sich ständig ändernde Sichtweise und (Weiter)Entwicklung, die die Künstlerin in ihren Arbeiten durchlaufen hat. Dabei sind ihre Wasserkombinationen keine reinen Abbildungen, sondern finden insbesondere in der Abstraktion ihren besonderen Reiz.

In ihrer neuesten und erstmals gezeigten Serie offenbart Monika Passmann die tiefgehende, künstlerische Auseinandersetzung mit den Eindrücken und Erlebnissen, die sie während einer Reise in die Antarktis, dem eisigen Ende der Welt, gesammelt hat. Mit ihren Tagebuchaufzeichnungen hat sie sich auf Spurensuche begeben und diese Erfahrungen in ihren Werken verarbeitet. Strukturen, Formen und Kontraste präsentieren sich in faszinierenden Farb- und Lichtspielen.

Monika Passmann hat Pädagogik in Freiburg studiert und arbeitete als Lehrerin u.a. im Fach Bildende Kunst und als Mentorin für Student:innen an der pädagogischen Hochschule in Freiburg im Fach Kunsterziehung. Sie besuchte zahlreiche Fortbildungen u.a. an der europäischen Akademie für Kunst in Trier sowie der Akademie für zeitgenössische Kunst in Gaienhofen-Horn.

Das Sichtbare finden. Monika Passmann. Kunstraum Nigra Monaĥejo, Rathausgasse 48, Freiburg. Mittwoch-Freitag: 13-18 Uhr, Samstag: 12-17 Uhr. Bis 9.11.24