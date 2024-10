Komikerinnen in der Offensive: Sisters of Comedy mit Jane Mumford und Sonja Pikart kommen ins Vorderhaus Freiburg

“Sisters of Comedy – Nachgelacht” ist ein Benefiz-Event, das seit 2018 einmal im Jahr gleichzeitig auf vielen verschiedenen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet. Jede Show spendet einen Teil der Eintrittsgelder an lokale Frauenhilfsprojekte und setzt gleichzeitig ein Zeichen gegen Sexismus und für Gleichberechtigung. Ein Abend voller humoristischer Vielfalt, fernab von Witzen über Frustshopping und Bindegewebe – keine Frauenquotengala, keine Männerschelte, einfach eine grandiose Show von Frauen für alle! Denn in Zeiten, in denen man wieder über Frauenrechte und Meinungsfreiheit diskutieren muss, der Wind von rechts weltweit schärfer bläst und auch in westlichen Kulturen ein sehr konservatives Frauenbild neu propagiert wird, gehen die Komikerinnen nun in die Offensive!

Mit dabei im Vorderhaus Freiburg am 4. November, 20 Uhr ist Jane Mumford aus der Schweiz. Zwischen Sinn und Wahnsinn, Liebe und Tod, Zufall und Schadenfreude hangelt sich die Künstlerin durch einen skurrilen Abend jenseits der Kategorien von Kabarett, Comedy und Performance. Ebenfalls auf der Bühne steht an diesem Abend die Österreicherin Sonja Pikart, die den wütenden Pöbel in ihrem Herzen entdeckt hat. Denn wenn deine Familie nicht deine Psyche kaputtmacht, dann wird der Rest der Welt das schon erledigen. Ein Abend über Selbstbefreiung, Aufruhr und Unabhängigkeit. Moderiert wird die Show von Ella Stracciatella.

Die Spende geht 2024 an OFF – Obdach für Frauen / www.off-freiburg.de. Tickets: www.vorderhaus.de