Starkomponist trifft Männerchor: Eric Whitacre und die Männerstimmen Basel

Der Chor der Männerstimmen Basel trifft auf den US-amerikanischen Starkomponisten Eric Whitacre. Die Begegnung bedeutet auch für den Komponisten eine Premiere: Für den Basler Chor komponiert er seinen Männerchor-Erstling „Time Is A River“ nach übersetzten Texten des römischen Kaisers Marcus Aurelius und wird ihn in Basel auch aufführen. Dazu erklingt unter anderem eine Auswahl der bekanntesten Chorwerke Whitacres. Unterstützt wird der Männerchor durch fünf weitere Formationen Mit dem Frauenchor Les Voix, dem Jugendchor ATempo!, der Musikschule Basel, der Knaben- und Mädchenkantorei sowie dem gemischten Chor „pourChœur“ sind alle Chorgattungen im Programm vertreten.

Ergänzt wird das Programm um das Auftragswerk „Bogoroditchen“ von David Rossel, Komponist und Leiter der Männerstimmen Basel, sowie die Preisträgerkomposition „Roses“ des Luzerner Komponisten Cyrill Schürch. In einem Weiterbildungstag wird Whitacre in Workshops zusätzlich mit Chorleitenden aus der Region zusammenarbeiten. Der Tag wird mit einer öffentlichen Generalprobe des Männerchor-Programmteils in der Kulturkirche Paulus abgerundet.

Aufführung Generalprobe: 18. Februar, 19 Uhr in der Pauluskirche. Konzert: 19. Februar, 17 Uhr im Stadtcasino. Infos und Tickets: maennerstimmenbasel.ch