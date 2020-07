Im Martin-Luther-Haus in Staufen findet am 2. August, 19 Uhr ein sommerliches Konzert mit Ines Then-Bergh (Violine) und Sebastian Wohlfarth (Viola) statt. Die beiden Musiker*innen werden an diesem Abend eine Variation aus Duetten von unter anderem Michael Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart spielen. Die Hygieneregeln werden eingehalten, es wird empfohlen, frühzeitig vor Ort zu sein.

