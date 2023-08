Die Fondation Beyeler lädt zum Sommerfest: „50 Jahre Hip-Hop“ mit Kurtis Blow

Die Fondation Beyeler lädt an diesem Samstag, den 12. August zwischen 10 und 22 Uhr zum alljährlichen Sommerfest ein, das in diesem Jahr unter dem Motto „50 Jahre Hip-Hop“ stattfindet. Für abwechslungreiche Unterhaltung von früh bis spät sorgt das umfangreiche Programm bestehend aus Performances, Workshops und diversen Kunstrundgängen für jedes Alter. Im idyllischen Museumspark erwartet die Besuchenden ein spannendes Musikprogramm, wenn Miles Singleton und Apinti mit ihren DJ-Sets am Nachmittag die vergangenen 50 Jahre des Hip-Hop und Rap Revue passieren lassen. Ein musikalisches Highlight betritt ab 20 Uhr die Bühne: Kurtis Blow erweckt mit seinen bekannten Hits und Beats die Subkultur der New Yorker Hip-Hop-Szene der 70er-Jahre zum Leben.

Den gesamten Tag über laden zahlreiche Rundgänge und inspirierende Workshops dazu ein, in die drei aktuellen Ausstellungen einzutauchen. Ob auf der „Farbenwiese“, mit dem „Mobilen Atelier“ oder mit „Open Eyes“ durch das Museum. Das Museum und Restaurant bleiben am Sommerfest bis 22 Uhr geöffnet.

Der Eintritt in den Park ist kostenlos, der Museumseintritt beträgt 10 CHF. Tickets sind bereits online erhältlich: www.fondationbeyeler.ch