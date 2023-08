Das „Gelbe Band“ heißt freies Ernten: Aktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln auch in Freiburg

Obst und Nüsse für alle: Am Bollerstaudenweg entlang vom Rieselfelder Naturschutzgebiet stehen einige öffentliche Obstbäume, die dieses Jahr reichlich Früchte tragen. Das Garten– und Tiefbauamt kennzeichnet sie nun mit gelbem Band – dieses gelbe Band signalisiert, dass jeder Mensch an diesem Baum nach belieben ernten darf. Im Rahmen der Aktion „Gelbes Band“ soll so gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgegangen werden, initiiert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Auch in Opfingen wird die Ortsverwaltung einige Walnussbäume mit dem gelben Band markieren. So wird sichtbar, welche Nüsse der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und welche privat sind. Wer erntet, sollte das ohne Leiter vom Boden aus und behutsam mit den Händen tun. Dabei gilt: Bitte auf die eigene Sicherheit achten, ernten auf eigene Gefahr.Wenn sich die Aktion bewährt, bekommen im nächsten Jahr weitere Bäume im Stadtgebiet ein gelbes Band und bieten damit Früchte für alle.

Mehr Informationen gibt es unter www.deutschland–rettet–lebensmittel.de und beim städtischen Garten– und Tiefbauamt, „Freiburg packt an“