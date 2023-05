SkullCrusher Fest: Heavy Metal-Festival im Slow Club und ArTik

Das ArTik und der Slow Club nutzen ihr nachbarschaftliches Verhältnis und bündeln ihre Synergien, um das erste Heavy Metal-Festival in Freiburg auf die Beine zu stellen: Das SkullCrusher Fest. Am 13. Mai werden sich insgesamt 14 Bands die beiden Bühnen der Veranstaltungsorte teilen. Genau genommen sind es keine 200 Schritte zwischen der Eingangstür des Freizeichens (der Spielstätte des ArTik) bis zur Eingangstür des Slow Clubs – so verspricht das Indoor-Festival ein besonderes Erlebnis für Fans des Heavy Metal zu werden. Unter den 14 Bands sind die Thrash Metal-Haudegen von Witchburner, die recht kompromisslosen Old School-Thrash bieten, der für einen ausgewachsenen Moshpit regelrecht prädestiniert ist. Heavy Latin Stoner Rock gibt‘s außerdem von Pendejo!. Mit einem herrlich vertrauten Gefühl heavy-rocken sich Finnen Green Kings durch eine gekonnte Melange aus NWOBHM-Schule, Doom und Stoner Rock. Deaf Aid ist ein Freiburger Kulturgut und echte Undergroundgröße – und bieten eine groovige Death Metal-Gönnung.

Muggeseggel bestehen aus dem „Trübli-Udo“ (Gitarre/Bass), dem „lieslige Karle“ (Gitarre), dem „Saubueb“ (Schlagzeug) und dem „Bruttler“ (Schreihals/Gesang). Schon vor geraumer Zeit kam dem „Bruttler“ die Idee, alemannische Texte über Eigenheiten, Besonderheiten und über das Lebensgefühl im Markgräflerland zu schreiben. Das erste Album befindet sich gerade in der Mache, auf dem SkullCrusher Fest wird die Formation erstmalig live zu sehen sein.

Weitere Infos und Tickets: artik-freiburg.de, slowclub-freiburg.de Das ArTik und der Slow Club nutzen ihr nachbarschaftliches Verhältnis und bündeln ihre Synergien, um das erste Heavy Metal-Festival in Freiburg auf die Beine zu stellen: Das SkullCrusher Fest. Am 13. Mai werden sich insgesamt 14 Bands die beiden Bühnen der Veranstaltungsorte teilen. Genau genommen sind es keine 200 Schritte zwischen der Eingangstür des Freizeichens (der Spielstätte des ArTik) bis zur Eingangstür des Slow Clubs – so verspricht das Indoor-Festival ein besonderes Erlebnis für Fans des Heavy Metal zu werden. Unter den 14 Bands sind die Thrash Metal-Haudegen von Witchburner, die recht kompromisslosen Old School-Thrash bieten, der für einen ausgewachsenen Moshpit regelrecht prädestiniert ist. Heavy Latin Stoner Rock gibt‘s außerdem von Pendejo!. Mit einem herrlich vertrauten Gefühl heavy-rocken sich Finnen Green King durch eine gekonnte Melange aus NWOBHM-Schule, Doom und Stoner Rock. Deaf Aid ist ein Freiburger Kulturgut und echte Undergroundgröße – und bieten eine groovige Death Metal-Gönnung.

Muggeseggel bestehen aus dem „Trübli-Udo“ (Gitarre/Bass), dem „lieslige Karle“ (Gitarre), dem „Saubueb“ (Schlagzeug) und dem „Bruttler“ (Schreihals/Gesang). Schon vor geraumer Zeit kam dem „Bruttler“ die Idee, alemannische Texte über Eigenheiten, Besonderheiten und über das Lebensgefühl im Markgräflerland zu schreiben. Das erste Album befindet sich gerade in der Mache, auf dem SkullCrusher Fest wird die Formation erstmalig live zu sehen sein.

Weitere Infos und Tickets: artik-freiburg.de, slowclub-freiburg.de