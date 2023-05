Ein schweres Herz muss man sich leisten können: Sophie Schmidt im Kunstverein Friedrichshafen

Sophie Schmidt ist in vielerlei Hinsicht eine Grenzgängerin. Ihre multimedialen, raumgreifenden Installationen überschreiten jede Gattungsgrenze: Ihr Werk umfasst Zeichnungen, Collagen, Leinwandbilder und Wandmalereien, in die sie oftmals eigene Texte integriert, aber auch Skulpturen, die aus Alltagsmaterialien wie Sieben, Ästen, Schläuchen, alten Schubkarren oder Ölfässern entstehen. In Performances – gefangen in fragilen, benutzbaren Skulpturen, die sie Prothesen nennt – trägt sie ihre von persönlichen Erfahrungen durchdrungenen Texte, mal zaghaft sprechend, mal inbrünstig singend, vor.

Nun präsentiert der Kunstverein Friedrichshafen die institutionelle Einzelausstellung “Ein schweres Herz muss man sich leisten können” der Münchner Künstlerin. Für diese Ausstellung erschuf Sophie Schmidt eine raumgreifende Installation, die zugleich auch die Bühne einer gleichnamigen Opernperformance ist.

In tagebuchartigen Sequenzen zeigt Schmidt die Poetik des Alltäglichen. Diese greifen zurück auf die Erfahrungen eines Reisestipendiums des Künstlerin, welches sie zunächst nach Alaska und im Anschluss nach Chicago führte. Sie nimmt die Betrachtenden mit an einen der entlegensten Orte der Welt, nach Anchorage, Alaska. An diesem ursprünglichen, beinahe lebensfeindlichen Ort lassen sich die Naturgewalten durch Schmidts Werk förmlich spüren. Den Ort beschreibt sie auf einer Zeichnung der Ausstellung als: “Am Rande des Runden Sees. Am Rande der Runden Welt.”

Als Schmidt während ihres Reisestipendiums schließlich in Chicago ankommt, prallen der American Dream auf Armut und Kriminalität, No-go-Areas auf eine glitzernde Skyline, und auch die koloniale Vergangenheit Amerikas manifestiert sich in dem erschütternden Kontrast zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden der Stadt. Ihre Eindrücke beschreibt Schmidt auf bildlicher Ebene in Collagen und Zeichnungen und verwebt diese mit Texten anderer Literaten, Notizen und Briefwechseln.

Sophie Schmidt. Ein schweres Herz muss man sich leisten können. Kunstverein Friedrichshafen, Buchhornplatz 6. Bis 11. Juni 2023. www.kunstverein-friedrichshafen.de