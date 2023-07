Schönheit in Vollendung: Das Kosmetikstudio Zur Perle feiert 25 Jahre mit einem Jubiläumsevent

Grund zum Feiern gibt‘s am 6. Juli im Kosmetikstudio Zur Perle, denn in diesem Jahr wird das 25-jährige Bestehen des Studios gefeiert sowie 10 Jahre Schönheit in Vollendung. Zu diesem Anlass lädt Inhaberin Cathriena Stäblein am 6. Juli von 16 bis 20 Uhr in die Oberlindenpassage zu einem exklusiven Jubiläums-Programm rund um das Thema schöne und gesunde Haut ein.

Cathriena Stäblein verbindet ihre umfassende Erfahrung mit einer klaren Überzeugung: Eine frische, gesunde und gepflegte Haut ist das Ergebnis konsequenter Pflege. Der Schlüssel zu „Schönheit in Vollendung“, das Versprechen des Kosmetikstudios Zur Perle, sind tiefenwirksame Behandlungen für Gesicht und Körper, denn die Anforderungen unserer Haut ändern sich mit dem Alter und auch externe Faktoren wie Stress und Ernährung spielen eine Rolle.

Am 6. Juli können sich Interessierte bei Vorträgen und Life-Vorführungen renommierter Expert:innen zum Thema informieren und im persönlichen Gespräch mehr über die Möglichkeiten moderner Behandlungsmethoden erfahren.

„Wir möchten zum Blick über die Schulter einladen, kompetent informieren und zeigen, was heute möglich ist“, erläutert Cathriena Stäblein ihren Anspruch. „Und wir möchten natürlich auch gemeinsam feiern, unseren Kundinnen danken und die Tür zum Kennenlernen öffnen – in entspannter Atmosphäre, mit Musik, kleinen Leckereien und Überraschungen.“

Kosmetikstudio Zur Perle, Herrenstraße 49, Freiburg. Weitere Infos: www.kosmetikstudiozurperle.de