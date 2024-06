Schnitt für die gute Sache: Freiburger Friseur:innen erschneiden mit der Benefizaktion „Cutting for…“ Spenden für das Korczak-Haus Freiburg

Die Benefizveranstaltung „cutting for…“ steht in Freiburg für perfekten Haarschnitt plus soziales Engagement. Einmal im Jahr finden sich Freiburger Friseur:innen in einem Salon zusammen, schneiden Haare und sammeln Gelder für eine lokale soziale Einrichtung. In diesem Jahr fand „cutting for…“ am 17. Juni in den Räumen des „Salon Haarmani“ statt.

Besucher:innen erhielten ihren Wunschschnitt zwar kostenlos, nach dem letzten Blick in den Spiegel wurde dann aber gern ein Schein in die Spendenbox eingeworfen. Nach insgesamt 98 Haarschnitten gab es am Abend den Kassensturz: insgesamt 4.804,40 Euro befanden sich in der Box, den Betrag rundeten die Teilnehmenden auf 5.000 Euro auf. Empfänger der Spende ist das Korczak-Haus Freiburg. Der Elternverein ist Träger der Janusz-Korczak-Schule, eines Schulkindergartens und eines Familienentlastenden Dienstes für Kinder und Jugendliche mit einer schweren Mehrfachbehinderung. In der Schule und dem Kindergarten werden insgesamt 48 Kinder ganztags gefördert und betreut. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können das Korczak-Haus vom 2. bis 23. Lebensjahr besuchen. Ziel des Hauses ist es, die individuellen Möglichkeiten der Kids zu fördern, sie entsprechend zur Teilhabe am Leben zu befähigen und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit nachhaltig zu unterstützen.



Die Aktion „cutting for“ wird seit 2020 von Assunta Blaudszun (Inhaberin von Salon Engemann) organisiert. Mit dabei waren die Friseursalons: Bernd Pfefferle, Cocoleaf, Engemann, Gutjahr Hairlounge, Haarmani, Kajo Friseure, Maly Frisuren, Marina Tröndle, Max Lui, Medusa, Renate Saaler, Sander, Semerao Hairlounge

Bildquellen Friseure, Friseurinnen und ein Vertreter des Korczak-Haus nach einem erfolgreichen Tag: Copyright: Assunta Blaudszun