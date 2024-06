badenova Innovationsforum: Klimaschutz, Innovation und Diskurs nachhaltig fördern

Die Herausforderungen für den Klimaschutz sind riesig – auch und insbesondere Energieversorger sind in dieser Zeit gefordert, nachhaltige Lösungen und Handhabungen zu entwickeln. Der badenova Innovationsfonds investiert jährlich 3 Prozent des Unternehmensgewinns in die Förderung von Projekten für den Klima- und Wasserschutz. In Summe konnten so bislang 339 Projekte gefördert werden, insgesamt wurden 37 Mio. Euro investiert. Am 13. Juni fand nun das badenova Innovationsforum, in dessen Zentrum die Frage stand: Braucht es für die Bewältigung immer die disruptive Revolution oder ist auch die Evolution des Vorhandenen möglich? Eine Mischung aus Vorträgen, Diskussionen und Projektdemos lud die Teilnehmenden zum intensiven Dialog und voneinander Lernen ein.

Die Podiumsdiskussion „Evolution vs. Revolution – muss das Rad immer neu erfunden werden?“ stellt die Projektaussteller Markus Bergmann und Adrian Birkenmeier mit ihren Erfahrungen, wie Projekte erfolgreich umgesetzt werden, in den Mittelpunkt. Marlene O’Sullivan, die das Nachhaltigkeitsmanagement bei badenova verantwortet und Dr. Thomas Scheuerle, Leiter Innovation & Digitales, komplettierten die Runde. Auf dem Podium war man sich am Ende einig, dass es bei der Beantwortung der Frage auf den Kontext ankomme: Kleine, evolutionäre Entwicklungen können in Revolutionen münden. Manchmal sei aber auch organisatorische Revolutionsbereitschaft nötig, z.B. um gemeinsam den Klimawandel aufzuhalten.

Ein Marktstand mit Projektständen lud zum Verweilen und Vertiefen ein. Unter anderem demonstrierte Geologe Mathias Faller sein geowindow, ein Guckfenster in geologische und biologische Phänomene, mit dem sich Naturereignisse wie Vulkanausbrüche in einem Schaukasten simulieren lassen. Andreas Doerne (Holistic Compost Lab) brachte sein Mikroskop mit und konnte aufzeigen, wie die Züchtung eines reichhaltigen Boden-Mikrobioms zur Wiederherstellung eines funktionierenden Boden-Ökosystems beitragen kann.

In einer zwanglosen Zeremonie wurden zuguterletzt auch sieben neue Projekte des aktuellen Förderzyklus‘ des Innovationsfonds begrüßt und mit dem badenova-Klimaheldenpreis geehrt. „Diese kleine Auswahl an Projekten zeigt bereits die enorme Innovationskraft, die in der Region liegt,“ so Hans-Martin Hellebrand, Vorstand badenova. „Über den badenova Innovationsfonds fördern wir aktiv zukunftsweisende Umweltprojekte und stärken damit auch die Veränderungsbereitschaft. Ob Evolution oder Revolution – als Energieversorger lernen wir hierdurch, die Herausforderungen der Klimawende zu meistern.“