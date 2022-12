Rockblicke, Kaoshüter und Schneefrauen: Das Vorderhaus im Dezember und Januar

Im Dezember und Januar läuft das Kulturprogramm im Vorderhaus in der Fabrik auf Hochtouren – immer um 20 Uhr (Ausnahmen sind erwähnt). Auf den „Boulevard des Schreckens“ lädt Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen am 16. Dezember mit der Lesung seines gleichnamigen Debütromans über die verkommene Welt der Presse. Im Vorfeld des Weihnachtsabends (23. Dezember) begrüßt Florian Schroeder, ausnahmsweise um 19.30 Uhr und im Paulussaal, zum satirischen Jahresrückblick. Jess Jochimsen gibt am 27. und 28. Dezember und wieder zur gewohnten Zeit in der Fabrik seine „Letzten Besorgungen“ auf, ein weiterer bissiger Jahresrückblick. Und wer am 7. Januar Kabarettist Volkmar Staub fragt, der bekommt gar einen „Jahresrockblick“, mit tatkräftiger Unterstützung durch das Badische Sympathie Orchester.

Frisch von Extra3 eingeflogen präsentiert Christian Ehring am 12. Januar sein Kabarett, eine bissige Analyse der politischen Großwetterlage. Musikkabarett der „Kaoshüter“ bietet Anna Mateur & The Beuys am 17. Januar: Liedgut unchained.

Für Kids ab 4 Jahren gibt es ebenfalls viel zu sehen, zum Beispiel „Die Schneefrau“, am 11. Dezember, 11 Uhr. Eine schneeflockige Geschichte über den Mut zum Eigensinn frei nach Hans Christian Andersen.

Weitere Infos: www.vorderhaus.de

