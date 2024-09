Regionale Baukultur nachhaltig gestalten: Der Bauwerk Schwarzwald e.V. lädt zu einer Tagung

Architekt:innen, Planer:innen und Bauherr:innen tragen heute eine große Verantwortung – inzwischen weiß man, dass die Baubranche weltweit fast 40 Prozent aller CO2-Emissionen verursacht und damit vielfältige Auswirkungen auf Klima und Umwelt hat. Anstatt wie vormals ausgediente Gebäude einfach abzureißen, gilt es Vorhandenes zu erhalten und umzugestalten – und dies möglichst klimaneutral und nachhaltig.

Der Bauwerk Schwarzwald e.V. lädt am 11. Oktober zu einer ganztägigen Tagung nach Freiburg ein, bei der in Vorträgen und Workshops ausgelotet wird, wie wir zum Schutz des Klimas und Erhalt unserer (Bau-)Kulturlandschaft gegensteuern können. Aber auch Abriss und Bauen im Bestand werden thematisiert – wo liegt Handlungsbedarf? Und wie sensibilisiert und motiviert man die Öffentlichkeit für die zukünftige regionale Baukultur? Die Moderation hat Roland Schöttle (Geschäftsführer Naturpark Südschwarzwald) inne. Zu den Referent:innen zählen u.a. Prof. Dr. Henning Austmann (Prof. für ABWL und International Management an der Hochschule Hannover), Mag. Arch. Roland Gruber (nonconform Geschäftsführer, Wien), Mag. Arch. Marina Hämmerle, Büro für baukulturelle Anliegen, Lustenau, Vorarlberg), Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur) und viel weitere.

Die Veranstaltung ist von der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fort- und Weiterbildung im Umfang von 4 Unterrichtsstunden anerkannt. Anmeldung und Infos: www.bauwerk-schwarzwald.de/event/tagung-zukunftsperspektive-regionale-baukultur/