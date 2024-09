offensichtlich24 :: offene Ateliers in Freiburg: Circa 140 Kunstschaffende öffnen im September ihre Arbeitsstätten

Alle zwei Jahre finden in Freiburg und der nahen Umgebung die „offenen Ateliers“ statt, organisiert durch den BBK-Südbaden und dessen T66 Kulturwerk – in diesem Jahr laden am 28. und 29. September ca. 140 Künstler:innen in ihre Ateliers ein, um ihre Arbeit zu präsentieren und zum gemeinsamen Austausch einzuladen. Viele der Künstler:innen haben zu diesem Anlass auch Kolleg:innen eingeladen, die in den jeweiligen Ateliers vertreten sein werden. Am Samstag öffnen die großen Atelierhäuser der Stadt Freiburg ihre Türen: E-Werk, Villa Mitscherlich, Langemarkstraße 97, Baslerstraße 103. Das Gebäude des Kunsthaus L6 wird dieses Jahr nicht mehr vertreten sein – unfreiwillig mussten die meisten der Ateliers aufgegeben werden, die Druckwerkstatt ist noch auf der Suche nach geeigneten Räumen.

Am Sonntag laden die kleineren Ateliergemeinschaften und Einzelateliers zum Besuch ein: Alte Wäscherei, Atelier im Hinterhof, Atelier im ZeitRaum, Atelierhaus W15, Bettackerstraße 10 b, Ateliergemeinschaft Kunstgehege e.V., Fabrikstraße 15, Hexentalstraße 47, Konradstraße 26, Kunstraum offenes Atelier, UKS Fabrik – letztere steht als Räumlichkeit für KünstlerInnenateliers ab Herbst diesen Jahres ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

Mit dem L6 und der UKS gehen den Künstler:innen in Freiburg weitere wichtige Räume verloren – als Kulturstadt sind für Freiburg aber genau diese Räume des freien künstlerischen Schaffens unerlässlich. Auch auf diese Problematik soll an den Tagen aufmerksam gemacht werden.

Die Ateliers sind von 12 bis 20 Uhr geöffnet sowie nach Absprache.Alle Infos und Öffnungszeiten finden Sie auf den Innenseiten dieser Ausgabe. Zur Gestaltung fand ein Wettbewerb mit einer externen Jury statt. Bei dem Druck handelt es sich um ein künstlerisches Original der diesjährigen Gewinnerin Marleen Thüringer!