Realitäten und Utopien zur Klimakrise: Die Leipziger Klimabuchmesse bietet auch dieses Jahr Diskussion und Inspiration

In Kooperation mit der Leipziger Buchmesse findet vom 21.–24. März die 4. Klimabuchmesse statt. Mit Gesprächsrunden, Lesungen, einem Schulprogramm, „Slammen for Future“ und weiteren Veranstaltungsformaten schafft die Klimabuchmesse Raum für Austausch, Bücher und Geschichten, die eine lebenswerte Zukunft möglich machen und einen gemeinsamen Weg aus der Klimakrise aufzeigen sollen.

Im Mittelpunkt der Messe steht eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte und damit die Frage: Wie können wir diese gemeinsam bewältigen? Oder: Welche Geschichten wollen wir über unsere Zukunft erzählen? Wie können wir durch positive Kommunikation und mehr Mut die Klimakrise überwinden? Und was können Klimaproteste bewirken? Diesen Fragen geht die Klimabuchmesse in verschiedenen Veranstaltungsformaten nach und möchte Lust auf Zukunft machen, ohne die Augen vor der Realität zu verschließen.

Ein Highlight bildet bereits die feierliche Eröffnung der Klimabuchmesse am 21. März , 18 Uhr mit Hanna Bjørgaas. Sie liest aus „Das geheime Leben in der Stadt“, Lino Zeddies aus „Zukunftsbilder 2045“. Beides Bücher, die „Lust auf Zukunft machen“ sollen. Im umfangreichen Schulprogramm findet unter anderem eine interaktive Lesung für Jugendliche zum Thema Klimaaktivismus statt: Am 22. März, 10.30 Uhr präsentiert Christian Linker seinen interaktiven Jugendroman „Climate-Action”. Für die ganze Familie ist ein Spaziergang am 23. März, 10 Uhr mit der Autorin und Vogelguckerin Silke Hartmann („Superkräfte der Vögel“) geplant. Sie lädt in die Wunderwelt der Vögel ein.

Die Frage nach den eigenen Grenzen und Möglichkeiten des Aktivismus soll vielfach diskutiert werden. Etwa am 22. März, 15 Uhr mit den Autoren Tino Pfaff („Ökozid“) und Alexander Schiebel („Gift und Wahrheit“). Sie erzählen von ihrem Einsatz für die Natur und kommentieren hoffnungsvoll: „Aufgeben gilt nicht!“ Diskussionen mit Lesungen bietet auch die große Klimabuchmessenacht am 24. März ab 17 Uhr. Auf der Bühne: Amelie Fried („Der längste Sommer ihres Lebens“), Lea Bonasera („Die Zeit für Mut ist jetzt. Wie uns ziviler Widerstand aus Krisen führt“) und Friedemann Karig („Was ihr wollt. Wie Protest wirklich wirkt“). Durchaus kreativ bis schrill wird es am späteren Abend. Unter dem Titel „Vision, Solar-Punk und Humor“ diskutieren und lesen Jasmin Schreiber („Endling“), Raphael Thelen („Wut“) und Anette Schaumlöffel („In einem Land nach unserer Zeit“). Spätnachts wird dann eine Utopieparty gefeiert.

Und Utopien muss es geben. Astrid Böhmisch, Direktorin der Leipziger Buchmesse, dazu: „Der Glaube daran, dass wir es schaffen können, entsteht durch positive Bilder einer Zukunft. Visionen und Utopien, die zeigen, dass sich die Mühe lohnt. Diese liefern uns nicht nur die vielen Autor:innen auf der Leipziger Buchmesse, sondern vor allem auch die der Klimabuchmesse.“

Weitere Informationen und die Veranstaltungsorte: www.klimabuchmesse.de