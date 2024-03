Identität der Farben: In einer Solowerkschau im Museum Ritter geht Rozbeh Asmani der Farbe als identitätsstiftendes und machtvolles Instrument auf den Grund

Farben sind Farben, sind Farben, sind Farben? Das Zusammenspiel von Farben ist zunächst nie Zufall – wie Codes entschlüsseln wir deren Bedeutung. Blau wie das Wasser, grün wie das Gras, gelb wie die Sonne, rot wie Blut. Naturgegebene Farbbedeutungen sind tief in unserem Bewusstsein verankert, geben unserem alltäglichen Erleben einen Sinn, verschaffen uns ein Verständnis für das Sein und Nichtsein unserer Umgebung. Doch dann gibt es Farbschemata, die zwar nicht naturgegeben sind, deren Bedeutung wir dennoch sofort einzuordnen wissen. Das Gelb der Deutschen Post zum Beispiel oder die Kombination Blau/Rot/Gelb des Lebensmittelhändlers Lidl sowie Rot und Grün für die Firma Melitta. Farbkombinationen stiften Identität und verleihen Macht, insbesonders oder gerade auch in einem von Werbung und Kapital durchzogenen Alltag.

Wie viel Macht hinter einer einzigen Farbe stecken kann, hat der Künstler Rozbeh Asmani bei einem mehr oder minder freiwilligen (Selbst)Experiment herausgefunden. Während seines Studiums befasste sich Asmani mit Massenmedien und interkulturellen Beziehungen – so lag es nicht fern, ein eigenes Massenmedium herzustellen. Gesagt, getan: Eine verschleierte Muslima, gegossen in Schokolade, verpackt in glänzend lilanem Stanniolpapier. So der Plan, der unlängst durch die Druckerei durchkreuzt wurde. Diese weigerte sich die lilane Verpackung für eben diese schokoladige Muslima zu drucken – denn Schokolade in lilanem Papier gibt es bereits. Eine juristische Hürde, die das freie Arbeiten des Künstlers einschränkte und zugleich den Anlass für seine derzeitige Soloschau im Museum Ritter gab.

In „All Our Colours“ beleuchtet Asmani Farbmarken, die beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet sind. Farben, die sich im Besitz diverser Firmen befinden, deren Verwendung zunächst untersagt ist. In seinen ausgestellten Werken untersucht der Medienkünstler genau diese Farbkombinationen, zu sehen in großformatigen Werken, die in den hellen Räumlichkeiten des Museums gelungen platziert sind. Dieses künstlerische Spiel mit den Farben löst jene markentechnische Codierung auf und holt die Farben für die Betrachter:innen zurück aus der konventionellen Form, in die sie zuvor gepresst wurden. Die Möglichkeiten erscheinen endlos, der Eindruck bleibt: Auch in neuer Anordnung wissen wir die Farben zuzuordnen, erkennen Firmen hinter ihnen. Wie frei ist unsere Wahrnehmung? Auch diese Frage stellt sich.

Während seiner Recherchen stieß Rozbeh Asmani auf eine weitere Kuriosität des Marken- und Patentrechts: Seit 1930 sind laut US-amerikanischer Patentgesetze auch Pflanzensorten schutzrechtsfähig. Dem zur Folge sind bis heute zehntausende Zierpflanzen patentiert, darunter auch über 2000 Chrysanthemensorten. Eine wichtige Information vorweg, durch die sich die ausgestellten Fotogravuren diverser Chrysanthemen sinnstiftend in „All Our Colours“ einordnen. Genau wie zuvor die Farbmarken, reißt Asmani die Blüte aus ihrem juristisch geschützten Raum. Die schwarz-weißen Fotogravuren werden zum Kunstwerk, strahlen zugleich aber eine gewisse Leblosigkeit und Melancholie aus. Natürliche Blüten, die ihrer Farben beraubt wurden, deren wohl größtes Charakterisika nun geschützt in einem bürokratischen Haufen Papier versickert, erlangen durch die ausgestellten Werke Asmanis eine neue Bühne. Tröstlich.

Zeitgleich zu „All Our Colours“ kann im Museum Ritter die Ausstellung „Made of Paper“ besucht werden, in der um die 60 Sammlungswerke sowie zwei installative Leihgaben das Papier als kreativen und facettenreichen Werkstoff beleuchten. Über 40 Künstler:innen sind zu entdecken, darunter Collagen der Avantgardisten Alexander Rodtschenko und Kurt Schwitters. Oder die aus Italien stammende Künstlerin Esther Stocker, welche einen gesamten Raum mit Körpern aus zerknittertem Papier in schwarz-weiß in ein Papier-Universum mit schwebenden Objekten verwandelt.

Rozbeh Asmani. All Our Colours. | Made of Paper. Museum Ritter, Alfred-Ritter-Straße 27, Waldenbuch. Bis 07.04.2024.