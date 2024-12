Rausch aus Licht, Farben und Emotionen: Der 27. Offenburger Weihnachtscircus lädt zu einer zauberhaften Show in die Ortenau ein

Seit 27 Jahren bilden die Weihnachtszeit und der Offenburger Weihnachtscircus eine perfekte Symbiose. Für kleine und große Circusfans gehört der Besuch des größten jährlichen Live-Events in der Ortenau zum festen Ritual. „Wir sind weltweit unterwegs, um die besten Artistinnen und Artisten, die größten Truppen und die lustigste Comedy nach Offenburg zu holen. Die neue Show 2024/2025 wird noch einmal deutlich in die Richtung des neuen und experimentierfreudigen modernen Circus gehen“, so Thorsten Brandstätter, der bereits seit dem Jahr 2013 die Pressearbeit für den Offenburger Weihnachtscircus koordiniert.

Erstmals präsentiert der Offenburger Weihnachtscircus die riesige 16-köpfige Dezhou Acrobatic Troupe aus der chinesischen Provinz Shandong, die eine hochkarätige Choreographie mit mitreißender Musik und ausdrucksstarkem Tanz zeigen. Für atemlose Augenblicke sorgt der italienische Ausnahmeartist Devin de Bianchi, der zu den besten Handstandartisten der Welt zählt.

Sie sind die weltberühmten Ladies aus dem Moulin Rouge in Paris und dem Benidorm Palace in Alicante: La Bouche sorgen mit ihrer ausdrucksstarken Choreographie für ein begeistertes Publikum. Aus Buenos Aires fliegen Tobias Pessanah & Vanessa Martinez ein. Das Duo Soma sind derzeit die angesagtesten Percheartisten, die dieses gefährliche und kräftezehrende Genre prägen. Aus Kalifornien reisen die beiden Regisseure an, die seit drei Jahren die Show inhaltlich konzipieren. „Wir basteln an etwas wirklich Einzigartigem, einem Rausch aus Licht und Farben, Emotionen und Sensationen in einer atemberaubenden Inszenierung.“ Eine vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt und Cafégarten im beheizten Foyer-Zelt sorgt für kulinarische Gaumenfreuden.

Premiere feiert der 27. Offenburger Weihnachtscircus am 19. Dezember mit einer großen Familienvorstellung um 15.30 Uhr und einer festlichen Abendgala um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen: Bis 6. Januar täglich um 15.30 Uhr und 20 Uhr, Heiligabend gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag ist spielfrei und am 06.01. gibt es Vorstellungen um 11 und 15.30 Uhr. Weitere Infos/Tickets: www.offenburger-weihnachtscircus.­de. Die Circuskassen auf dem Messeplatz öffnen ab 9. Dezember.