Chöre, Trompete und Orgel: Festliche Konzerte im Dom zu St. Blasien

Im Dom zu St. Blasien erwartet das Publikum ein besonderes Programm während des Weihnachtskonzertes bei Kerzenschein am 21.12., 16 Uhr: Der illustre Choir of Clare College Cambridge zählt zu den besten Studentenchören der Welt. Neben bekannten deutschen Liedern („Es ist ein Ros entsprungen“ oder Franz Xaver Biebls „Ave Maria“) erklingen klassische Christmas Carols in aparten Harmonien sowie einige Überraschungen. Eins ist garantiert, Sie werden den Dom in froher Weihnachtsstimmung verlassen!

Festlich und heiter ins neue Jahr geht es am 1. Januar, 15:30 Uhr, mit Prof. Laura Vukobratovic (Trompete) und Bernhard Marx (Orgel). Das Konzert beginnt mit Jean-Joseph Mourets Sinfonies de Fanfares. Nach Telemanns Konzert D-Dur erklingen Corellis Sonate A-Dur und zwei Choralbearbeitungen von Johann Ludwig Krebs. Zum Abschluß gestaltet Laura Vukobratovic die Suite von Jeremiah Clarke. Marx spielt das „Weihnachts“-Praeludium von Bach sowie barocke Variationen über ein französisches Weihnachtslied von Louis – Claude d’ Aquin.

Tickets: Tourist-Info St. Blasien, Tel. 07652-1206 7330 sowie an allen Tourist-Infos der Hochschwarzwald Tourismus GmbH