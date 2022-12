Pussy Riot kommen im Dezember nach Stuttgart

Das Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot aus Russland gastiert zwischen den Jahren, am 28. Dezember, im Kulturquartier (Proton) in Stuttgart. Am gleichen Tag, noch vor dem Konzert, findet eine Lesung von Marija Wladimirowna Aljochina, einer der Gründerinnen des Kollektivs, aus ihrem Buch Riot Days statt. Zudem wird es nach dem Konzert am späten Abend eine Solo Performance von Rosemary Loves A Blackberry in der Innenstadt geben, ein Projekt des Pussy Riot Mitglieds Diana Burkot. Umrahmt wird das Programm von local supports und local DJ ́s. Spätestens nachdem das Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot nach provokanten Protesten gegen Staat, Kirche und System im russischen Gefängnis landete, wurden sie weltweit zum Symbol des modernen weiblichen Widerstands. Heute stehen sie für globalen Protest, der auf Missstände in einzigartigen friedlichen Aktionen hinweist und so die Menschen immer wieder aufweckt und dem System empfindliche Nadelstiche versetzt. Nachdem die zentralen Personen des Künstlerinnenkollektivs aus Russland flüchten mussten, tourt die Band Pussy Riot nun weltweit und präsentiert zeitgleich spektakuläre Aktionen. Zuletzt in Katar beim WM-Spiel Iran gegen USA, wo das Aktivistinnenkollektiv für die Frauen im Iran protestieren.



Alle Veranstaltungen im Überblick:

16 Uhr Lesung mit Diskussion, Marija Wladimirowna Aljochina, Trude, Stuttgart City

19 Uhr Konzert Zweilaster (support), dann Pussy Riot, Kulturquartier, Stuttgart Mitte

ab 22.30 Uhr DJ Programm und Performance Rosemary Loves A Blackberry, Trude, Stuttgart City

Ticket Konzert: shop.ticketpay.de

Weitere Infos: www.rockhaus.de und www.riotdays.com

Bildquellen Pussy Riot kommen nach Stuttgart: Foto: Pussy Riot