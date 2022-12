Hier gibt’s spannendes und lustiges Lesefutter für Kids!

„Jeden Abend Abenteuer!“ verspricht das Schild vor Minna Melones Wandertheater, aber die Waldtiere müssen arbeiten und haben keine Zeit für solchen Firlefanz. So sitzt anfangs nur Eichhörnchen-Mädchen Zara gebannt in den Vorstellungen der eleganten Wanderratte. – „Alles nur Lügen!“, schimpft der weise Uhu, doch die Magie des Erzählens ist stärker: Fuchs, Hase und Wolf – alle lauschen gebannt Minnas aberwitzigen Erlebnissen voller Gefahren, Magie und wundersamen Zickzackwendungen, die sie zu Wasser, zu Land und in der Luft von New York über die Südsee bis in die Antarktis führen. – Eine üppig bebilderte Hommage an das Theater und die Fantasie, im Spagat zwischen prall­buntem Märchen und wildem Seemannsgarn. Sven Gerhardt, Mareike Ammersken: Minna Melone – Wundersame Geschichten aus dem Wahrlichwald. Cbj Verlag, 2022. 128 Seiten, 14 Euro. Ab 6.

Um Imagination dreht sich auch „Fuchs & Ferkel. Torte auf Rezept“ (Bjørn F. Rørvik, Claudia Weikert, Klett Kinderbuch Verlag, 2022. Aus dem Norwegischen von Meike Blatzheim. 58 Seiten, 16 Euro. Ab 5): „Hallo! Wo bleibt der Arzt? Hier sitzt ein hustendes Ferkel“ – so beginnt die Geschichte der beiden Freunde, die sich hier mit hemmungsloser Lust in Rausch spielen. Weil nämlich der Krankheitsdetektor (kaputte Fahrradpumpe) „Schlimme Sache“ diagnostiziert, hat Ferkel nun die geheimnisvolle Pünktchen-Krankeit. Also zückt Doktor Fuchs (natürlich mit Kittel) den roten Filzstift und tupft üppig auf Schweinebauch, Schwänzchen und die Ohren. Das Wichtigste ist das Rezept: „2 Liter Limonade und 4 Schokoküsse, viermal täglich“ – damit trabt Ferkel zur Kuh… Sehr lustig und kongenial illustriert.

Eine originelle Coming-Out-Geschichte übers Anderssein und echte Freundschaft ist Dita Zipfels neues Kinderbuch „Brummps – Sie nannten ihn Ameise“ (Bilder von Bea Davies. Hanser Verlag, 2022. 136 Seiten, 15 Euro. Ab 6): „Ist eine Schwäche vielleicht eine Stärke am falschen Ort?“, fragt sich da Ameisenmädchen Butz, als ihr Freund Jonny mal wieder kopfüber in zäher Fuchskacke steckt und mit den haarigen Beinchen strampelt. Noch hält sich Außenseiter Jonny für die dickste und langsamste Ameise der Welt und ist furchtbar unglücklich. Bis er begreift, dass er ein Mistkäfer ist, braucht´s Tränen, Mut und Solidarität… Schnoddrig, sprachverspielt und mit viel Gefühl erzählt. Voller verrückter Ideen und fantastisch gezeichnet ist Guillaume Perreault Comicabenteuer „Der Weltraumpostbote“ (Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Rotopol Verlag, 2022. 144 Seiten, 18 Euro. Ab 8). Im zweiten Band „Die Motoräuber“ bekommt Bob mit der pfiffigen Marcella eine Assistentin – und mächtige Gegner. Die wollen unbedingt den Brief für den König – weil Post aber heilig ist, gibt es nun rasante Verfolgungsjagden quer durch die Galaxie, Sturzlandungen und schräge Begegnungen inklusive. Vielfältige und tolle Beschäftigung bietet „Ein Tag im Museum. Das Mitmachbuch (Übersetzt von Jutta Vogt. Usborne Verlag, 2022.88 Seiten, 9,95 Euro. Ab 7): Jede Menge interessante Infos, Rätsel, Quizze, Suchbilder, Mal-Vorlagen, und mit 120 Stickern.

Bildquellen Lesefutter für Kids: Foto: Marta Wave via pexels