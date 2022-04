Premiere der Schwarzwälder Buchmesse „Blätterrausch“ in Hinterzarten

Über überregionale Messen wird viel gesprochen – jüngst im Kontext der (abgesagten) Leipziger Buchmesse. Dabei gibt es auch in der heimischen Region spannende Angebote. Erstmals findet im Hochschwarzwald die dreitägige Buchmesse „Blätterrausch“ statt. Vom 6.–8. Mai werden im Kurhaus

Hinterzarten regionale Verlage und Autor*innen eine Vielzahl von Werken präsentieren. Lesungen, Gespräche und eine Preisverleihung runden das Programm ab.

Nicht nur ist der Schwarzwald eine eindrückliche Naturregion. Auch eine Fülle von Buchproduktionen, Zeitschriften und Kalendern ist in der beliebten Ferienregion anzutreffen. Entsprechend einfach war es für die Veranstaltenden, ein breites Programm zusammenzustellen. Im Mittelpunkt stehen Veröffentlichungen zum Thema Schwarzwald. Wobei die Zugänge vielfältig sind. Der Blick richtet sich etwa auch auf eine junge Szene. Gerade Neulinge in der Literaturbranche sollen sich in Hinterzarten miteinander vernetzen können. Viele Verlage sind vor Ort, etwa der Drey-Verlag, Kosmos Schwarzwald, pingluetta Verlag oder der Badische Landwirtschafts-Verlag. Diverse Formate bieten Raum, um Menschen kennenzulernen und hinter die Kulissen zu blicken. Zu sehen ist etwa, wie Buchfalter Georg Hoch alten, gut erhaltenen Büchern neues Leben einhaucht oder wie Klaus Karlitzky seine Schwarzwald-Cartoons präsentiert und sich den Fragen seines Publikums stellt.

Schließlich soll gute Literatur auch prämiert werden – so mit dem mit 2.500€ dotierten „Wälderliebling“-Preis. Aus den 35 Einreichungen wird je ein Werk aus den Bereichen Literatur und Sachbuch ausgewählt. Die Preisverleihung findet am 7. Mai, 19 Uhr im Kurhaus statt.

Weitere Infos: www.hochschwarzwald.de/buchmesse