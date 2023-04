Peter Carp, Intendant des Theater Freiburg, als Mitglied in die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste gewählt

Der Intendant des Theater Freiburg Peter Carp wurde als neues Mitglied in die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (DADK) gewählt. Die Wahl erfolgte bei der letzten Mitgliederversammlung der DADK im März 2023 und auf Vorschlag des Präsidenten Prof. Hans-Jürgen Drescher. „Ich freue mich sehr über die Aufnahme in die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste und auf die damit verbundenen neuen Aufgaben“, äußert sich Peter Carp zu seiner Wahl.

Die DADK wurde 1956 in Hamburg als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet, durch Diskussionen, Stellungnahmen und Veranstaltungen zu aktuellen Themen und Entwicklungen Zeichen und Maßstäbe für das kulturelle Leben zu setzen. Dabei werden alle Sparten der Darstellenden Künste wie Theater, Oper, Tanz, Film, Fernsehen und Rundfunk einbezogen. Insbesondere die Förderung des Nachwuchses ist in den letzten Jahren ein immer wichtigerer Schwerpunkt geworden und somit auch Fragestellungen, die die Zukunft der Darstellenden Künste berühren. Seit 2004 ist der Sitz der Akademie in Bensheim an der Bergstraße.

Weitere Infos: www.darstellendekuenste.de