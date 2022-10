Ökosystem Wald entdecken: Ein neues Angebot am Waldhaus Freiburg lehrt Schulklassen Nachhaltigkeit

Zu Beginn des neuen Schuljahres startet ein neues dreistündiges Angebot für Schulklassen am Waldhaus Freiburg. Unter dem Titel „Biologische Vielfalt im Wald“ vermittelt es altersgerecht die ökologischen Zusammenhänge der Artenvielfalt im Wald. Zielgruppe sind Schüler*innen der Klassen 5 bis 12. Seit September kann das Programm gebucht werden. Für das Schuljahr 2022/23 stehen 20 Termine für Schulklassen zur Verfügung.

Erkundet wird der Wald als artenreicher Lebensraum. Dabei können Schüler*innen ihre Artenkenntnisse vertiefen und etwas über die Anpassung der Lebewesen an den Wald erfahren. Sie lernen, wie der Verlust von Arten die Stabilität eines Ökosystems verändern kann und welche Verantwortung der Mensch in diesem Zusammenhang hat. Auch erfahren sie, auf welche Art und Weise eine naturnahe, nachhaltige Waldbewirtschaftung nicht nur natürliche Ressourcen schont, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt leistet.

Gefördert durch Zuwendungen von der BBBank verspricht das Programm eine umfassende wie produktive Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel und Artensterben.

Terminbuchungen: info@waldhaus-freiburg.de oder 0761-896 477 10 (Di. bis Fr. 9–12.30 Uhr, Do. / Fr. auch 14–16.30 Uhr). www.waldhaus-freiburg.de