Neujahrskonzert-Video aus der Barockkirche St. Peter

Anstelle des traditionellen Neujahrskonzertes in der Barockkirche St. Peter feiert am 1. Januar 2021 um 17 Uhr ein Musikvideo Premiere. Der Organist der Barockkirche und Bezirkskantor Johannes Götz spielt gemeinsam mit Huw Morgan, dem Solotrompeter des Basler Sinfonieorchesters, festliche italienische Barockmusik von Torelli und Corelli für hohe Trompete. Der aus Wales stammende Huw Morgan ist Gewinner zahlreicher Wettbewerbe und einer der gefragtesten Solisten seiner Generation. Sein unverkennbares Spiel besticht durch Virtuosität und artistische Brillianz. Außerdem erklingt in bester britischer Tradition eine hymnische Elegie für Flügelhorn und Orgel von Thalben-Ball und der 2. Satz aus der Pastorale von Bach. Zudem übermittelt Pfarrer Klemens Armbruster herzliche Neujahrsgrüße an alle Zuschauer*innen. Das Video ist über die Homepage des Bezirkskantorates www.barockkirche-st-peter.de oder direkt über den Youtube-Channel Barockkirche St. Peter abrufbar.

Bildquellen Johannes Götz an Orgel Barockkirche St. Peter: E. Krieger