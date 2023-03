Neu in Lehen: Bewegungspark bei der Bundschuhhalle macht Sport im Freien möglich

Nicht zuletzt seit Corona drängt es immer mehr Menschen zum Sporttreiben in den Wald. Im Freiburger Westen hat das städtische Forstamt nun das etablierte Laufstreckenangebot im Stadtwald um einen neuen Bewegungspark ergänzt. Die seit den 70er Jahren bestehenden Trimmpfade im Stadtwald sind längst nicht mehr zeitgemäß. Viele der dort möglichen Übungen werden heute aus sportmedizinischer Sicht kritisch hinterfragt. Der Trend geht zu Training mit dem eigenen Körpergewicht in der Natur. Daher hat das Forstamt mit der Universität Freiburg ein Konzept entwickelt, dass einen aus sportmedizinischer Sicht modernen Trainingsplatz bietet und bereits im Sternwald getestet wurde. Der neue Bewegungspark liegt an der Schnittstelle zwischen Lehen und Landwasser, neben der Bundschuhhalle. Er besteht aus 13 Geräten, wie etwa einer Handstandwand, einem Stufenreck, einer Sprossenwand und einem Wackelpilz. Zudem gibt es vor Ort eine

freie Trainingsfläche, auf der in Eigenregie Übungen möglich sind. Bürgermeisterin Christine Buchheit betonte heute bei der Eröffnung der Anlage, wie wichtig der Forst für die Naherholung sei: „Der Bewegungspark ist attraktiv, gut erreichbar und kostenfrei. Hoffentlich nutzen viele Freiburgerinnen und Freiburger dieses Angebot und vor allem viele junge Menschen, für die dies ein neuer Treffpunkt werden kann.“ Dabei dankte sie dem Forstamt für sein Engagement beim Unterhalten und Pflegen der Sportanlagen. Das Forstamt baut, markiert, unterhält und bewirbt im Stadtgebiet über 400 Kilometer Wander- und Rundwege, rund 100 Kilometer Waldlaufstrecken sowie Nordic-Walking- und Fitnessparcours, rund 180 Kilometer Mountainbike-Strecken, sieben Themen- und Erlebnispfade, über 20 Grill- und Schutzhütten sowie Badeseen und Liegewiesen. Auf diesen 65 Hektar, die für die Naherholung besonders wichtig sind, wird der Stadtwald speziell im Hinblick auf die Erholungsnutzung gepflegt. Dort werden beispielsweise ästhetische Aspekte, wie etwa markante Einzelbäume, herausgearbeitet.

Alle Sport- und Bewegungsstätten sind im Sportportal Freiburg unter www.sportportal.freiburg.de eingetragen.