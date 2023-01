Mit Farbe, Filz und Federn: Neuauflage des Kreativwettbewerbs im Museum Natur und Mensch Freiburg

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, ruft das Museum Natur und Mensch Freiburg anlässlich der Ausstellung „Vom Ei zum Küken“ auch in diesem Jahr wieder zu einer Mitmach–Aktion auf: Grundschulklassen und Kitagruppen sind ab sofort eingeladen, fantasievolle Eier zu gestalten. Einreichen können die Teams ihre liebevoll verzierten Kunstwerke bis Sonntag, 12. März, an der Museumskasse, Gerberau 32, zu den regulären Öffnungszeiten. Ob mit Farbe, Filz oder Federn gestaltet – alle eingereichten Kunstwerke schmücken ab Samstag, 25. März, den sogenannten „Eierbaum“ in der Küken–Ausstellung. Besucher:innen können die bunten Ostereier während der gesamten Laufzeit bis Sonntag, 16. April, bewundern. Eine Museums–Jury prämiert die kreativsten Arbeiten. Die Gewinne werden separat für Grundschulen und Kindergärten vergeben. Der erste Preis ist ein Erlebnisworkshop, der zweite eine Erlebnis–Führung im Museum Natur und Mensch – das Thema können die Gewinnergruppen frei wählen. Der dritte Platz gewinnt ein Kinderbuch zum Thema „Ei und Huhn“.

Informationen zum Wettbewerb und die vollständigen Teilnahmebedingungen sind online unter freiburg.de/museen–kueken zu finden. Ansprechpartner ist Museumspädagoge Peter Geißler.