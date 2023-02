Liebe, Zirkus und verrückte Koordinaten: Das Programm der Art’Rhena im Februar

Die Art‘Rhena auf der Rheininsel bietet auch im neuen Jahr ein Programm für Klein und Groß, seien es Musik, Zirkus oder Theater. Luftige Akrobatik versprechen die Künstler*innen von Les Escargots Ailés mit ihrem Programm „Crush“ am 4. Februar, 20 Uhr (ab 12 Jahren). Dabei werden Liebesbegegnungen auf fast 8 Metern Höhe inszeniert. Eine Beziehung der Begierde, der Freundschaft, aber auch der Angst vor der Trennung und dem Risiko des Absturzes. Passend zur Aufführung ist bis zum 28. Februar eine Ausstellung zum Monat der Liebe in der Eingangshalle zu sehen.

L’Oiseau-Mouche & trois-6ix-trente schicken mit ihrem Programm „Bouger les lignes“ am 10. Februar, 20 Uhr vier Reiseführer*innen auf unterschiedliche Routen. Dabei werden Landkarten neu gedacht, die Koordination frech verschoben. Eine Kooperation mit der Kompanie L’Oiseau-Mouche, einer Gruppe professioneller Schauspieler*innen mit geistiger Behinderung, bei der die Karten neu gemischt werden, um die Welt neu zu überdenken (ab 9 Jahren, auf Französisch).

Am 25. Februar, 20 Uhr bieten die Les frères Colle unter dem Titel „Jonglage percutant“ eine tänzelnde und humorvolle musikalische Jonglage-Performance (ab 6 Jahren). Durchhaus musikalisch werden die drei Brüder dabei, mit Dudelsack, Flöte und Gitarre. Noch dazu fliegen wild die Gegenstände umher, sowohl Kegel als auch Regenschirme.

