Mehr als pinke Kleidung: Im Gespräch mit Prof. Dr. Jana Strahler, Johanna Mertesdorf und Julian Lörch vom Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg

Am Institut für Sport und Sportwissenschaft beschäftigten sich Studierende damit, welche Rolle das Geschlecht in verschiedenen Bereichen des Sports spielt. Im Wintersemester 2023/24 fand zum ersten Mal das Seminar „Sport und Geschlecht in Prävention, Therapie und Leistung“ an der Universität Freiburg statt. Organisiert und durchgeführt hat es Prof. Dr. Jana Strahler, Professorin für Sportpsychologie. Im Gespräch mit Verena Krall erklären Strahler und die Studierenden Johanna Mertesdorf und Julian Lörch, was zu Geschlechterunterschieden im Sport bekannt ist und wo noch Forschungsbedarf besteht.

Kultur Joker: Wie ist die Idee zu diesem Seminar entstanden?

Jana Strahler: Ich war überrascht davon, dass Geschlechterunterschiede im Sportstudium kaum vorkommen. In einigen Fächern wird das Thema gestreift, etwa wenn es in der Sportpädagogik um Geschlechter-Stereotype geht oder um Unterschiede beim Training. Aber es gab bisher keine Veranstaltung am Institut, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit Geschlechterfragen im Sport beschäftigt hat. Diese Lücke wollte ich schließen.

Kultur Joker: Wieso ist es wichtig, sich mit Geschlechterunterschieden zu befassen?

Johanna Mertesdorf: Das Gender Data Gap ist in vielen Bereichen noch groß, das heißt, es gibt oft keine oder nur wenig Daten dazu, wo die Unterschiede zwischen Frauen und Männern liegen. Dadurch sind viele Lebensbereiche für Männer optimiert, auch außerhalb des Sports: die Handy-Größen, die Temperatur des Wassers im Schwimmbad, aber auch die Form von Crashtest-Dummies. Oft entstehen für Frauen Nachteile, weil ihre spezifischen Bedürfnisse nicht mitbedacht werden.

Jana Strahler: Ein häufiger Ansatz, auf Geschlechterunterschiede einzugehen, ist „Pinking and Shrinking“: Kleidung und Sportartikel sind pink und kleiner, das geht aber an weiblichen Bedürfnissen vollkommen vorbei.

Kultur Joker: Was ist im Sport bereits zu Geschlechterunterschieden bekannt?

Jana Strahler: Der Menstruationszyklus beeinflusst die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen. Besonders wenn das psychische Wohlbefinden durch Schmerzen vor oder während der Periode geringer ist, nimmt auch die Leistung ab. Auch die Häufigkeit spezifischer Verletzungen ist unterschiedlich. Bei Frauen reißt z. B. das vordere Kreuzband häufiger als bei Männern. Auch Empfehlungen im Gesundheitssport sind unterschiedlich. Krafttraining senkt den diastolischen Blutdruck effektiver bei Frauen. Bei Männern wiederum erhöht es die arterielle Steifigkeit stärker. Das heißt, die Blutgefäße verlieren bei ihnen durch Krafttraining an Flexibilität, was das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. In vielen Bereichen des Sports muss aber noch weiter zu Geschlechterunterschieden geforscht werden.

Kultur Joker: Was sollte sich an großen Sportereignissen wie Olympia in dieser Hinsicht ändern?

Julian Lörch: Ein so großes System zu ändern, ist schwierig. Ich fände es toll, wenn die Aufmerksamkeit genutzt würde, um auf das Thema Geschlechterunterschiede hinzuweisen. Warum liegt beispielsweise eine Sprinterin deutlich hinter ihrer Bestzeit und verfehlt das Podest? Könnte ihr Zyklus dabei eine Rolle spielen?

Jana Strahler: Bei den Olympischen Spielen 2024 herrscht zum ersten Mal Geschlechterparität bei den Athlet:innen. Allerdings gilt das nicht für die begleitenden Trainer:innen, Physiotherapeut:innen und Sportmediziner:innen. Dabei zeigen anonyme Befragungen, dass Sportlerinnen Themen wie zyklusbedingte Probleme eher gegenüber weiblichen Trainerinnen ansprechen. Eine Parität bei Menschen in diesen unterstützenden Funktionen könnte also ebenfalls positive Effekte haben.

Kultur Joker: In dem Seminar sind auch mehrere Podcast-Folgen entstanden.

Jana Strahler: Die Idee war, eine Studienleistung zu entwickeln, die näher an der Lebenswelt der Studierenden dran ist. Auch mit dem Ziel, das Wissen aus der Forschung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Julian Lörch: Bei Hausarbeiten habe ich immer das Gefühl, ich schreibe für jemanden, der:die das alles sowieso schon weiß. Deshalb war es cool, mit den Podcasts etwas zu kreieren, das sich explizit an die Öffentlichkeit richtet.

Johanna Mertesdorf: Das Thema Geschlechterunterschiede im Sport ist einfach sehr aktuell. Umso wichtiger ist es, öffentlich darüber aufzuklären. Das hat sich sehr sinnvoll angefühlt.

Kultur Joker: Vielen Dank für das Gespräch.