Medienwerkstatt Freiburg zeigt Dokumentarfilm “Olinda – Heartbeats of Brazil” im Kommunalen Kino

Im Rahmen des Freiburger Fensters zeigt die Medienwerkstatt Freiburg Marco Kellers Dokumentarfilm “Olinda – Heartbeats of Brazil” am 16. Januar, 20 Uhr im Kommunalen Kino Freiburg. Der Dokumentarfilm präsentiert die beeindruckende Vielfalt der südamerikanischen Musikkulturen und erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Karnevals. Die Zuschauenden werden mitgenommen auf eine Reise in das Herz lateinamerikanischer Rhythmen, Tänze und Gesänge. Dabei entsteht ein eindrucksvolles Porträt über die Lebensrealität und den kulturellen Widerstand der brasilianischen Afro-Bevölkerung. Mit starken Protagonist:innen erzählt “Olinda – Heartbeats of Brazil” die Geschichte über einen magischen Ort an dem afroamerikanische, indigene und europäische Kulturen aufeinandertreffen und davon, wie engagierte Menschen unter schwierigen Lebensbedingungen die südamerikanische Kultur am Leben halten.

Weitere Infos: www.koki-freiburg.de