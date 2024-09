Literaturhaus Freiburg beim ZukunftsGut-Preis 2024 ausgezeichnet

Das Literaturhaus Freiburg erhält für seine innovativen Ansätze in der Literaturvermittlung den 2. Preis in der Kategorie „Urbaner Raum“ des ZukunftsGut-Preises 2024 der Commerzbank-Stiftung. Damit gehört das Haus zu sechs Einrichtungen, die aus 155 Bewerbungen für Deutschlands einzigen bundesweiten Preis für institutionelle Kulturvermittlung ausgewählt wurden. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

Im Rahmen der Preisverleihung am 19. September in Frankfurt am Main wurden sechs Kultureinrichtungen, die den ZukunftsGut-Preis 2024 der Commerzbank-Stiftung erhalten, als Brückenbauer gewürdigt. Astrid Kießling-Taskin, Vorständin der Commerzbank-Stiftung, betont: „Sie sind Vorbilder und Wegweiser für eine Kultur, die die Gesellschaft zusammenführt und damit nicht zuletzt Demokratie fördert.“ Weiter würden sich die Sechs durch ihr unermüdliches Engagement auszeichnen, Menschen in unserem Land durch Kultur zu verbinden. Sie fördern Teilhabe, schaffen Plattformen für den interkulturellen Dialog und setzen sich aktiv für Vielfalt und Partizipation ein.

Das Literaturhaus Freiburg überzeugte die Fachjury durch seinen mutigen und innovativen Ansatz in der Literaturvermittlung. Durch konsequent partizipative Formate, die Menschen unterschiedlichster Herkunft und Altersgruppen ansprechen, schaffe das Literaturhaus neue Zugänge zur Literatur. Mit Projekten wie der „Reihe zu feinen Unterschieden“, die gesellschaftlich relevante Themen wie Klasse, Distinktion und Migration aufgreift, habe das Haus sich als Ort des Dialogs und der gesellschaftlichen Reflexion etabliert.

„Für uns ist der Preis eine große Freude und eine wertvolle Bestätigung unseres Profils“, äußert sich Martin Bruch, Leiter des Literaturhaus Freiburg, die Auszeichnung. „In dieser Saison stehen die Reihe ‚Ins Freie‘, die Fragen von Kunst und Demokratie kurzschließt, oder das partizipative Outreach-Projekt ‚BuchBuden‘ beispielhaft für unser vielfältiges Programm.“

Die ZukunftsGut-Preisträger kommen aus urbanen und ländlich-kleinstädtischen Räumen: Neben dem Literaturhaus Freiburg gehören die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden, das Museum Friedland, die Stiftung Theater Lindenhof und der Verein Quillo zu den Ausgezeichneten.