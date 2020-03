Allgemein | März 2020 | von Redaktion Liebe Leser*innen, wir bitten Sie zu beachten, dass auf Grund der momentanen Situation durch COVID-19 viele Veranstaltungen nicht stattfinden können/sollen. Das Land Baden-Württemberg hat vorerst bis zum 31. März alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen untersagt. Auch kleinere Veranstalter schließen sich dieser Maßnahme an. Diese Entscheidungen gelten dem Allgemeinwohl. Wir bitten Sie aus diesem Grund zu beachten, dass die Termine in unserem Veranstaltungskalender bis auf Weiteres unverbindlich sind. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Absagen zeitnah aufzunehmen. Dennoch bitten wir Sie sich im Vorfeld über kleinere Veranstaltungen, die Sie besuchen möchten, zu informieren. Solche Situationen sind schwer zu erfassen und fordern jeden Bürger auf, Verantwortung zu übernehmen. Dies fängt im kleinen Rahmen an. Regelmäßiges Händewaschen schützt nicht nur Sie, sondern auch Ihre Mitmenschen. Hamsterkäufe und Panikzustände dagegen helfen weder dem Individuum, noch der Gesellschaft in der wir leben und führen bundesweit zu Problemen, die weder notwendig noch zielführend sind. Wir bitten also um verantwortungsbewusstes Handeln, damit weitere Ausnahmezustände vermieden werden können und das wirkliche Problem nicht aus dem Blick gerät. In solchen Zeiten ist das soziale Klima für Körper, Geist und Seele besonders wichtig und ein Miteinander unumgänglich. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit Das Kultur-Joker-Team Eilmeldung für Freiburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenaukreis, Lankreise Emmendingen & Lörrach ABSAGE: Münster-Mapping 20.03.-29.03. »

