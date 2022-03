Licht aus fürs Klima: Freiburg beteiligt sich an der weltgrößten Klimaschutzaktion #EarthHour2022

Am Samstag, 26. März, zwischen 20:30 und 21:30 Uhr schalten Millionen Menschen und Tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen auf der ganzen Welt anlässlich der Earth Hour 2022 für eine Stunde das Licht aus. Damit senden sie einen sichtbaren Klimaschutz-Appell um den Globus und setzen sich dafür ein, den Klimawandel zu begrenzen. Auch Freiburg ist in diesem Jahr wieder mit dabei und ist auf der Earth-Hour-Landkarte des WWF gemeinsam mit rund 300 Städten und Gemeinden in Deutschland zu finden. Bei der Earth Hour 2022 wird das Freiburger Rathaus ab 20:30 Uhr für 60 Minuten sein Licht ausschalten und symbolhaft für eine Stunde im Dunkeln stehen. Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligt sich zudem die Katholische Kirche, die das Freiburger Münster, eines der Wahrzeichen der Stadt, für eine Stunde unbeleuchtet lässt.

Auch wenn ein einmaliges Licht-Ausschalten wenig CO2 einspart, soll diese Aktion eine Botschaft in und um die Welt senden: gemeinsam für den Klimaschutz und den Erhalt unseres Planeten einzutreten. Die Stadt Freiburg ruft zudem auch die privaten Haushalte sowie Unternehmen der Stadt dazu auf, ebenfalls für eine Stunde das Licht zu löschen.

Wer bei der Earth Hour 2022 mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earthhour Informationen und Neuigkeiten rund um die Aktion.