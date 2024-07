Kunststiftung Erich Hauser vergibt Werkstattpreis 2024 an Sergej Vutuc

Der renommierte und mit 15.000 Euro dotierte Werkstattpreis der Kunststiftung Erich Hauser wird in diesem Jahr an den Künstler Sergej Vutuc verliehen. Mit der Auszeichnung geht auch einher, dass Sergej Vutuc die Möglichkeit erhält, mehrere Wochen in der Werkstatthalle der Kunststiftung zu arbeiten und die dabei entstandenen künstlerischen Arbeiten anschließend in einer Ausstellung eben dort zu präsentieren.

Sergej Vutuc wurde 1979 in Doboj (ehemaliges Jugoslawien, heute Bosnien und Herzegowina) geboren. Er wuchs in Bosnien und Kroatien auf, heute arbeitet der Künstler an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt. Sergej Vutucs vielseitige künstlerische Arbeiten in unverkennbar roher und ungeschliffener Ästhetik sind sowohl inhaltlich als auch formal eng mit der Skater-Szene, urbanen Landschaften und Phänomenen sowie sozialen Interaktionen verknüpft. In Sound-Performances, analogen Fotografien, Film, Künstlerbücher und Skateboard-Skulpturen transportiert er den Realismus der Straßen direkt in den Ausstellungsraum.

Während seines Aufenthaltes in der Kunststiftung wird Sergej Vutuc die Werkstatthalle mit fotografischen, performativen und skulpturalen Elementen bespielen. In Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Kosmos des Bildhauers Erich Hauser verspricht seine Arbeit eine spannende Begegnung zwischen zeitgenössischer und moderner Kunst. Die Kunststiftung Erich Hauser wird ab Freitag, 12. Juli, die Ergebnisse des Werkstattpreisträgers präsentieren. In diesem Jahr wird der Werkstattpreis in kreativer Zusammenarbeit mit Forum Kunst Rottweil und der Ausstellung „Skateboarts II“ veranstaltet. In Rottweil widmen sich beide Institutionen der Skater-Szene.

„Das Schaffen von Sergej Vutuc zeichnet sich als bemerkenswert vielfältig und nahbar aus, geprägt von einem tiefen Verständnis und einer überaus großen Verbundenheit mit seinen beständigen Themen. Es erfüllt uns mit großer Freude, einen so einzigartigen und inspirierenden Künstler in diesem Jahr zu fördern. In inhaltlicher Zusammenarbeit mit dem Forum Kunst Rottweil und der Ausstellung „SkateboARTS II steht uns ein äußerst vielversprechendes und lebendiges sommerliches Ausstellungsgeschehen in Rottweil bevor“, so Juliane Flittner, Geschäftsführerin der Kunststiftung Erich Hauser.

Die Ausstellung des Werkstattpreises wird am 12. Juli, 18.30 Uhr in der Werkstatthalle der Kunststiftung Erich Hauser eröffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Ausstellung kann kostenlos bis zum 18. August an jedem Samstag sowie Sonntag von 15 bis 17 Uhr sowie am offenen Sonntag der Kunststiftung am 28. Juli von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.