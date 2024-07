Abschiedskonzert: Melise Mellinger verlässt das Ensemble Recherche

Die Geigerin Melise Mellinger ist ein wahres Ausnahmetalent. Mit ihrer ungebrochenen Leidenschaft für Neue Musik, aber auch ihrer aufrichtigen, warmherzigen und scharfsinnigen Persönlichkeit ist sie ein Eckpfeiler des Ensemble Recherche seit dessen Gründung 1985. Kaum vorstellbar, dass es Menschen in der Neuen Musik gibt, die sie noch nie haben spielen hören – wenn nicht live im Konzert, dann auf einer ihrer zahllosen Einspielungen. Zum Ende der Spielzeit verabschiedet sich nun auch Melise Mellinger als letztes Gründungsmitglied von Recherche. In ihrem Abschiedskonzert werden vierzig Jahre außergewöhnliches Musikschaffen gefeiert. Das Programm wird stilistisch vielfältig und wartet sogar mit einigen Kompositionen auf, die extra zu diesem Anlass entstanden sind. Zu hören am 11. Juli, 20 Uhr im Ensemblehaus Freiburg (Schützenallee 72).

Tickets: www.ensemble-recherche.de