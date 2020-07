Kulturaggregat Hilda 5: BetweenOwls Livestream am 7. Juli

Das Kulturaggregat Hilda 5 präsentiert am 7. Juli, 20.30 Uhr in Zusammenarbeit mit #inFreiburgzuhause ein Live-Konzert der Band BetweenOwls.

BetweenOwls aus Freiburg sind nach einem Demo 2014, vielen Gigs und etwas Anlaufzeit gereift und haben ihren ganz eigenen Weg gefunden. „Wellness“ ist ein erwachsenes, genre-sprengendes Album, das trotz seiner musikalischen Breite funktioniert und in allen Phasen mitreißt.

Einschalten kann man ins Live-Konzert unter www.infreiburgzuhause.de.

Bildquellen Between Owls: promo