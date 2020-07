Kunst | Juli 2020 | von Redaktion c.punkt Münsterforum: Tobias Eder: Skulpturen, 6.-20. Juli © promo Die Katholische Akademie Freiburg lädt in Zusammenarbeit mit dem c-punkt Münsterforum zur Ausstellung von Tobias Eder in das neue Münsterforum ein. Im Rahmen der “Gegenüber. Kunst im Fenster” Reihe stellt Tobias Eder vom om 6. bis 20. Juli 2020 in den Fenstern kleine Skulpturen aus.

Nur vordergründig ist die Kunst von Tobias Eder Ausdruck einer schönen und makellosen Wirklichkeit. Auch wenn sie High End-Produkte suggerieren, so bleibt doch hinter der Oberfläche stets das Ringen und die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen sichtbar: Was ist Realität? Wo beginnt sie, wo endet das Virtuelle? Was verstehen wir unter „schön“? Und ist eine perfekte Welt auch in die Tiefe hinein überhaupt denkbar? Tobias Eder: Skulpturen.

c.Punkt Münsterforum, Herrenstraße 33, Freiburg.

