Konzert zum chinesischen Frühlingsfest: “Lindenbaum und Lotusblüte” (Deutsch-chinesische Klassik, 18. Februar, 19 Uhr)

„Wecken durch die Lieder, festigen durch die Form, vollenden durch die Musik“.

興于詩,立于禮,成于樂 (Konfuzius)

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfests 2021, mit dem auch das Jahr des Büffels eingeläutet wird, findet am Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr eine Liveübertragung des Online-Konzerts „Lindenbaum und Lotusblüte – Ein deutsch-chinesischer Liederabend für Sopran und Harfe“ aus dem Woelfl-Haus in Bonn statt. Das chinesische Neujahr, auch Frühlingsfest genannt, ist der wichtigste Feiertag in China und fällt immer auf den ersten Neumond nach dem 21. Januar eines Jahres.

Die preisgekrönte Sopranistin Anna Herbst und international erfolgreiche Harfenistin Jie Zhou lassen die Zuhörer*innen mit einem abwechslungsreichen Programm aus traditionellen, klassischen und modernen Liedern aus Deutschland und der Volksrepublik in eine ganz eigene Sphäre der kulturellen Begegnungen eintauchen. Trotz großer räumlicher Distanz und unterschiedlicher Traditionen gibt es faszinierende Parallelen zwischen deutschem und chinesischem Liedgut. Die Natur als Spiegel der menschlichen Seele, ihre Geschichten und Emotionen finden schon seit Jahrtausenden ihren Ausdruck durch Lyrik und Musik.

Die Sopranistin Anna Herbst ist Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang und bespielte bereits internationale Bühnen im Rahmen zahlreicher Konzerte in der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und Ungarn. Die international preisgekrönte Harfenistin Jie Zhou erhielt ihre Ausbildung in Shanghai, München und Salzburg. Neben ihren Solokonzerten u.a. in Deutschland, Europa und Asien war sie an der Deutschen Oper am Rhein und am Gürzenich Orchester/Oper Köln als Soloharfenistin tätig.

Lindenbaum und Lotusblüte: Deutsch-chinesische Klassik zum Frühlingsfest 2021

Donnerstag, 18. Februar 2021, Beginn 19.00 Uhr, Online, Live. Mit einer Einführung und Begrüßung durch den Kulturbürgermeister der Stadt Freiburg Herrn Ulrich von Kirchbach.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um den Zugangslink zum Livestream zu erhalten, wird um Anmeldung gebeten: info@ki-freiburg.de. Weitere Infos: www.ki-freiburg.de