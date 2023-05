Klingendes Herdern: Ein besonderer Musikparcours am 21. Mai

Straßenmusik einmal anders“ heißt das Motto unter dem das Herdermer Musikerviertel mit der Musik des jeweiligen Namensgebers der 13 Komponistenstraßen am 21. Mai zum vierten Mal zum Klingen gebracht wird. Über 80 Profis vom Philharmonischen Orchester Freiburg, dem SWR Sinfonieorchester Stuttgart, Studierende der Musikhochschule sowie „Jugend musiziert“-Preisträger:innen präsentieren an idyllischen Plätzen und in den sonst ungenutzten Nischen Lieder, Kammermusik, Solosonaten und Klaviermusik. Ob zu Lohengrin-Klängen an der Bushaltestelle in der Richard Wagner Straße, Schuberts „Trockenen Blumen“ auf der Wiese am Ende der Schubertstraße oder mit jungen Pianisten an der Lisztstraße – überall klingt das Musikerviertel. Der besondere Parcours ist zwischen 15–22 Uhr zu erleben. Das Programm kann den QR-Codes der Plakate und Leporellos entnommen werden. Bei schlechtem Wetter werden alle Programme in die vier Kirchen Herderns verlegt: St. Urban am St. Urban Platz, Herz Jesu Kloster an der Okenstraße, Ludwigskirche an der Starkenstraße und Erlöserkirche in der Stadtstraße.

Bildquellen Klingendes Herdern: Foto: Walter-Michael Vollhardt