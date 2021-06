Klimakatastrophe: was ändert sich für mich? Die Uni Freiburg klärt auf!

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die Klimakatastrophe Sie ganz persönlich betrifft? Als in Deutschland lebende Person, fühlen sich die meisten Auswirkungen ja weit weg an, gerade hier in Freiburg befinden wir uns fernab jeden Meeres dessen Wasserspiegel steigt und wenn die Sonne scheint freuen sich die meisten. Dürren oder Überflutungen lösen im Globalen Norden keine spürbaren Nahrungsmittelknappheiten aus, die alarmierenden Rufe der ansässigen Landwirt*innen werden überhört – Wein und Tomaten können ja auch einfach importiert werden – und wer schwüles Wetter nicht leiden mag, fühlt sich am Oberrheingraben sowieso nicht wohl.

Wie es jedoch in Baden-Württemberg weiter geht, ob die Winter so mild bleiben wie in den vergangenen zwei Jahren und ein extrem wechselhaftes Frühlingswetter normal werden sollte, kann sich jetzt jede*r ganz einfach auf der Karte des LoKlim Projekts der Physischen Geographie an der Uni Freiburg anschauen. LoKlim steht für „Lokale Strategien zur Klimawandelanpassung“ und untersucht das Klima Baden-Württembergs in der nahen Vergangenheit (1971-2000), der nahen Zukunft (2021-2050) sowie der fernen Zukunft (2071-2100). Auf der erstellten Karte ist jede Gemeinde verzeichnet mit Daten wie beispielsweise Anzahl der Frosttage oder Tropennächte, durchschnittlicher Niederschlag und Vegetationszeiten. Sich durch die Karte durchzuklicken und die verschiedenen Regionen und ihre Steckbriefe anzuschauen ist interessant und macht Spaß.

Das Projekt wurde jedoch nicht nur zum privaten Vergnügen erstellt, sondern wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie gefördert. Nach der Erstellung der Karte und dem Sammeln der Daten wird das Projekt nun in die zweite Phase übergehen, in der Kommunen in passende Cluster zusammengefasst werden, um dann sinnvolle Anpassungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen geben zu können. Es bleibt also weiterhin spannend.

Weitere Infos erhalten Sie unter https://lokale-klimaanpassung.de/