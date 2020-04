Literatur | April 2020 | von Marion Klötzer Tipps für Kids: Kindsein in den 70er Jahren © Klett Kinderbuch Die erste Brille, die Lieblings-Quizshow im Fernsehen, die kläffenden Nachbarshunde hinter´m Zaun, dazu rutschende Strumpfhosen und Saumigel-spielen mit den Egerländer Großeltern – es sind oft die kleinen Dinge, die sich besonders sinnlich ins Gedächtnis brennen. Genau davon erzählt die vielfach prämierte Illustratorin und Kinderbuchautorin Anke Kuhl in ihrer mit dem renommierten Comicpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichneten Geschichtensammlung „Manno!“: Von einer ganz normalen Kindheit in einer hessischen Kleinstadt.

Es ist ein prallbunter, sehr persönlicher und dabei doch zeitloser Comic über den Alltag in einem Drei-Generationen-Haushalt, quicklebendig und mit viel Witz in 18 Episoden und ausdrucksstarken Bildern eingefangen. Dabei werden sich heutige Kinder mühelos in den Erlebnissen der kleinen Anke wiederfinden: Voll gemein, wenn die große Schwester erst scheinheilig tut und einem dann ein riesiges Stück vom Eis abbeißt. Furchbar, wenn sich das Osterkaninchen als aggressiver Kamikaze-Kämpfer entpuppt und das Seitenstechen als fieser Leistenbruch. Freude pur dagegen sind Telefonstreiche oder wilde Spiele wie das Klo-Bürstenduell, das Rückenkraulen von Oma oder die Abba-Choreografien mit den Freundinnen im Wohnzimmer. – Ein pralles Kinderleben eben. Und weil das alles in den 70er Jahren passiert und voller Details steckt, kommen hier auch die Erwachsenen auf ihre Kosten: Prilblumen, Schwimmabzeichen, Haarspray-toupierte Pilzfrisuren, dazu jede Menge Grün und Orange – zack, katapultiert es einen in die eigene Kindheit und das Kopfkino beginnt zu surren. Nostalgisch oder banal sind diese Alltagsanekdoten nicht: Hautnah dran ist Kuhl an ihrem kindlichen Alter Ego, mit viel Empathie und Humor transportiert sie ihre Erinnerungen in dynamische Panel-Strips. Und spannende Tipps gibt es auch: So ein Rosenköhlchen ist nämlich ein super Salat für die Barbies!

Anke Kuhl: Manno! Alles genau so in echt passiert. Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2020. 144 Seiten, 16 Euro. Ab 7 Hackathon 2020 »

