Kinder für MINT-Themen begeistern: Lesetipps für Kids

Kinder sind wissbegierig, sie forschen und experimentieren gerne. Aber wie kann man sie auch außerhalb des Unterrichts für MINT-Themen begeistern, sodass sie Spaß und Interesse entwickeln? Eine geeignete Lernumgebung schaffen, die ihrer natürlichen Wissbegier entgegenkommt und gleichzeitig anregende Sprachanlässe bietet, kann dazu beitragen, dass Kinder motiviert an MINT–Themen herantreten. Passend zum Schulanfang empfiehlt die Stiftung Lesen eine Auswahl an Büchern zu verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen. So werden z.B. Künstliche Intelligenz, Computer und Datenschutz für Kinder aufbereitet und erklärt. Die Buchtitel sollen Neugier, Perspektivwechsel und die Diskussion anregen und erweitern sowohl das Wissen von Kindern als auch Erwachsenen. „Noch immer verlässt jedes fünfte Kind die Grundschule ohne ausreichende Lesekompetenz. Ein Defizit, das sich später kaum noch aufholen lässt. Daher ist es unser Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen lesen können. Mit Geschichten können z.B. naturwissenschaftliche Phänomene erklärt werden, zu weiteren Experimenten anregen sowie die Sprach- und Lesefähigkeiten der Kinder verbessern. Unsere Leseempfehlungen zum Thema MINT sollen genau das bewirken und das Interesse von Kindern für diese Themen wecken”, erklärt Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen.

Zusätzlich zu den Lesetipps setzt die Stiftung Lesen auf Instagram und Facebook eine MINT-Themenwoche vom 29. August bis 02. September um, bei der verschiedene Projekte der Stiftung im MINT-Bereich vorgestellt werden. Darüber hinaus werden spannende Tipps und Aktionsideen vorgestellt, um Kinder für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern.

Lesetipps für Kids zum Thema MINT:

“Die Erfinderbrüder und die Erbsmöhrika-Pflanze” von Johanna von Vogel & Susanne Göhlich | cbj | ISBN 978-3-570-17994-9 | 5 bis 10 Jahre

“Zahlen ALLerlei” von Ursula Poznanski & SaBine Büchner | Loewe | ISBN 978-3-7432-0827-8 | 5 bis 8 Jahre

“Geniale Fehler. Von glücklichen Unfällen & großartigen Missgeschicken” von Soledad Romero Marino & Montse Galbany | Knesebeck | ISBN978-3-95728-546-1 | 6 bis 11 Jahre

“Jetzt verstehe ich die Bäume. Heimische Baumarten erkennen und bestimmen.” von Roland Bock & Johannes Reiner | arsEdition | ISBN 978-3-8458-4703-0 | 6 bis 10 Jahre

“Ozeane. Wissen to go” von Jen Green & Wesley Robins | Carlsen | ISBN 978-3-551-25514-3 | 8 bis 11 Jahre

“Regenwürmer im Bauch” von Lydia Ruwe & Tine Schulz | dtv | ISBN 978-3-423-76379-0 | 8 bis 11 Jahre

“Meine Freundin Roxy. Roboter zähmen leicht gemacht” von Kenza Ait Si Abbou & Meike Töpperwien | Tulipan | ISBN 978-3-86429-540-9 | 8 bis 12 Jahre