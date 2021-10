Kabarettistisch, musikalisch, satirisch – ein humorvolles und feines Kulturprogramm im Chapiteau zur 31. Staufener Kulturwoche

Vom 7.- 17. Oktober veranstaltet die Fauststadt Staufen ihre 31. Staufener Kulturwoche – die eigentlich schon im vorigen Jahr hätte stattfinden sollen. Die schon im letzten Jahr eingeladenen Künstlerinnen und Künstler können nun in diesem Jahr nach Staufen kommen – allerdings nicht wie gewohnt ins historische Spiegelzelt, sondern in ein großes Veranstaltungszelt mit ausreichend Platz, das eigens in diesem Jahr für Kulturveranstaltungen aufgestellt wurde: das Chapiteau auf der „KulturBauStelle Staufen“. Wie gewohnt hat Festivalleiter Germar Seeliger ein Programm mit kabarettistisch-musikalisch-satirischen Veranstaltungen zusammengestellt, das das Publikum mit einem humorvollen und feinen Kulturprogramm unterhalten möchte.

Es beginnt mit Tim Fischer – Die alten schönen Lieder (7.10.), der das letzte Mal in der Region im Freiburger Konzerthaus zu Gast war. Paradiesvogel Fischer und sein Pianist Thomas Dörschel haben aus ihren Programmen die schönsten Chanson-Perlen gefischt und werden wieder einmal beweisen, dass jeder ihrer Auftritte eine Feier der großen Künste ist und für einen Zauber sorgt, den man schlecht beschreiben kann. Die Amsterdam Klezmer Band aus Holland vermischt traditionelle Klezmer-Melodien mit osteuropäischen Einflüssen und Jazzelementen. Das Publikum erwartet am 8.10. ein Mix aus den Highlights der letzten Jahre – und jede Menge gute Laune! Martin Zingsheim ist ein Phänomen. Der in Philosophie promovierte und trotz seines jungen Alters mit Auszeichnungen überhäufte Kabarettist aus Köln präsentiert sein brandneues Stand-up-Programm „aber bitte mit ohne“ (9.10.). Hochkarätige Stimmen und glänzende Unterhaltung – dafür stehen The Cast – Die Rockstars der Oper (10.10.). Die sechs internationalen Sängerinnen und Sänger haben ein aufregendes Programm mit Klassikern der Oper kreiert und beweisen immer wieder: Oper macht Spaß! Songs und Texte für die Ewigkeit liefern auch die in Staufen schon begeistert gefeierten Poems on the Rocks (11.10.). Vier virtuose Musiker liefern mit Sänger Jörg Krauss den professionellen Unterbau für die ausgesuchten Rockklassiker des Programms, über die der Schauspieler Jo Jung seine lyrischen Übersetzungen der unsterblichen Hits ausbreitet – ein außergewöhnlicher Abend. Am 12.10. macht Timo Wopp Halt in Staufen. Der Stand-Up Comedian und Businesskasper des Kabaretts wird sein Publikum in Grund und Boden und sich selbst um Kopf und Kragen coachen. Dabei wird der als letztes Mittel der Wahl sicherlich auch wieder kräftig was in die Luft werfen. Ist ja schließlich Jubiläumstour. Mockemalör am 13.10. – da schwingt der dunkle Wald im Chanson Noir mit. Die Musik der stimmgewaltigen Schwarzwälderin Magdalena Ganter, Frontfrau der Berliner Art-Band Mockemalör, wirkt zauberhaft entrückt – irgendwo zwischen Kraftwerk und der Sinnlichkeit der 20er Jahre. Dazu gibt die Sängerin der geradezu verschwenderischen Fülle großer Melodien eine Stimme, die ins Mark trifft. Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2020 für die Paradiesvögel aus dem Glottertal!

Heiß und wild wird es dagegen am 14.10., wenn Le Cabaret Burlesque – die Internationale Burlesque-Show eine furiose Mischung aus Musik, Tanz, Humor und Sinnlichkeit in Staufen zeigt. Alles ist möglich, wenn Miss Evi und Mr. Leu mit ihren Musikern und Tänzerinnen die Bühne erobern. Die Französin Coraline de Paris, bekannt auch als Tänzerin aus der Fernsehserie „Babylon Berlin“, und die Holländerin Xarah von den Vielenregen, hypnotisch und immer elegant – zwei echte Stars der internationalen Burlesque-Szene werden das Publikum begeistern. Ein weiterer Höhepunkt: LaLeLu – Das Elbphilharmonie-Konzert. Nach dem furiosen Erfolg in der Hamburger Elbphilharmonie gehen LaLeLu mit ihrem Programm „unplugged“ auf Deutschlandtour. Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen – das a-capella-Quartett präsentiert seine Gesangsartistik auf gewohnt hohem Niveau – mit ehrfurchtsvoll zurückgefahrenem Klamauk (15.10.). Ganz anders am Folgeabend! Starbugs Comedy lassen es anständig krachen! Die Überflieger der Schweizer Show-Szene sind die weltweit erfolgreichste Schweizer Comedy-Show. Von New York bis Tokio haben sich die drei Komiker mit einer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und nonverbalem Humor in die Herzen des Publikums gespielt. Ein fulminantes Spektakel, präzise, schnell und ungeheuer witzig (16.10.). Etwas ganz besonderes dann zum Abschluss am 17.10.: MoZuluArt – 15 Jahre Zulu Music Meets Mozart. Drei Zulu-Sänger, ein Flügel und ein Ensemble der Wiener Symphoniker. Dass Sänger aus Zimbabwe in Wien leben und Mozart so sehr lieben, dass sie ihn in die Gesangswelt der Zulu entführen, war eine Sensation bei den Wiener Festwochen -inzwischen feiert die Gruppe längst weltweit Erfolge, bis heute in über 400 Konzerten in 20 Ländern auf vier Kontinenten.

31. Staufener Kulturwoche, 7.-17. Oktober. Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt. Eintrittskarten erhalten Sie in der Tourist-Info im Rathaus Staufen (07633-805 36), auf www.staufen.de und www.reservix.de.