Junges Theater Freiburg sucht Darsteller*innen für das Musical RENT!

Für das Musical RENT sucht das Junge Theater Freiburg Darsteller*innen zwischen 16 und 25 Jahren, die Lust haben, singend, tanzend und spielend auf der Bühne mitzuwirken. Die Proben des Musicals beginnen am 12. Januar 2022, geprobt wird zwei– bis dreimal die Woche. Außerdem sind Intensivproben in den Fasnachts–, Oster– und Pfingstferien vorgesehen. RENT orientiert sich an Giacomo Puccinis weltberühmter Oper LA BOHÈME, verlegt die Handlung jedoch ins New York der 1990er Jahre – und ist in unserer durch die Pandemie geprägten Gegenwart aktueller denn je: Die Bohèmiens in diesem Musical sind um Erfolg und Geld für die fällige Miete („rent“) ringende Performer*innen, Rockmusiker*innen, Filmemacher*innen, Drag Queens und Hausbesetzer*innen. Mimi droht nicht wie bei Puccini an Tuberkulose, sondern an den Folgen von AIDS zu sterben. Der ebenfalls HIV–positive Gitarrist Roger will den einen großen Song schreiben, der ihn überlebt. Doch die Figuren in RENT trotzen der Angst vor dem Virus, vor Armut, Hunger, Drogensucht und Obdachlosigkeit mit einem wahnwitzigen Optimismus, Humor und Mut zu Gefühlen. Auf die Bühne gebracht wird RENT u. a. von Nikolaus Reinke, der für die musikalische Leitung zuständig ist, der Choreografin Emma–Louise Jordan und dem Regisseur Johann Diel. Die Premiere findet am Samstag, 25. Juni 2022 im Kleinen Haus statt.



Das Casting findet im Zeitraum Fr, 03.12. bis So, 05.12.2021 im Theater Freiburg statt und beinhaltet ein Vorsingen sowie einen Tanzworkshop. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte per Mail (Betreff: RENT) bei Isabella Kammerer: isabella.kammerer@theater.freiburg.de | Weitere Infos: www.theaterlabor.net/jetzt–mitmachen–musical

Bildquellen Junges Theater sucht Darsteller*innen für das Musical RENT!: Foto: Theater Freiburg