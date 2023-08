Jessy Ringwald aus Herbolzheim-Wagenstadt ist die Breisgauer Bereichsweinprinzessin 2023/24

Heute, am 18. August 2023 hat eine Fachjury in Emmendingen unter Leitung von Holger Klein, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, die Winzertochter Jessy Ringwald zur neuen Bereichsweinprinzessin des Breisgaus gewählt. Die 21-Jährige wird ein Jahr lang die Winzer:innen im Breisgau als Bereichsweinprinzessin vertreten. Die Wahl fand traditionell im Alten Rathaus von Emmendingen statt. Dort wird die frisch gekürte Weinprinzessin am heutigen Freitagabend um 19 Uhr von der Badischen Weinkönigin Julia Noll gekrönt und im Anschluss direkt als erste Amtshandlung das 4-tägige Bereichsweinfest eröffnen.

Jessy Ringwald, die an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl Public Management studiert, überzeugte die 10-köpfige Jury mit ihren Fachkenntnissen über das Anbaugebiet und die Arbeiten in Weinberg und Keller. Darüber hinaus konnte sie mit ihrem lockeren und sympathischen Auftreten überzeugen. Ihre Leidenschaft für die Weine der Region hat Jenny Ringwald bereits in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Eltern betreiben das Weingut Ringwald in Ettenheim-Wagenstadt und bieten dort neben Weinen auch regionale Brände und Säfte an. Die neue Bereichsweinprinzessin freut sich auf die unterschiedlichen Erfahrungen während ihres Amtsjahres und auf den Austausch mit Weinfreunden aus nah und fern. Dank ihrer offenen Art und der Erfahrung, die Sie in der früher von der Familie betriebenen Straußwirtschaft sammeln konnte, fühlt sie sich gut auf das Amt vorbereitet.