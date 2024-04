Jazzgeschichte schreiben: Das ECM Festival Freiburg vom 8. bis 11. Mai

Das ECM Festival Freiburg bringt an vier Tagen Jazzkünstler:innen aus über zehn Nationen in die Stadt – ermöglicht hat dies der Merzhauser Verein forum jazz.

Neben dem FORUM Merzhausen werden ECM Künstler:innen vom 8. bis 11. Mai auch im Historischen Kaufhaus am Freiburger Münsterplatz sowie im Kloster St. Lioba in Freiburg-Günterstal auftreten. Zum Auftakt am 8. Mai wird in Merzhausen ein Film des Keith Jarrett Trio aus dem Jahr 1996 zu sehen sein, das den künstlerischen Höhepunkt bei einem Konzert in Tokyo zeigt. Zum Eröffnungskonzert am 9. Mai, 12 Uhr spielt der israelische Pianist Nitai Hershkovits im Historischen Kaufhaus auf einem Steinway D Flügel. Im FORUM Merzhausen findet am 9. Mai, 20 Uhr ein Konzert von Dominic Miller, langjähriger Begleiter von Sting, mit seinem Quartett sowie dem polnisch-norwegischen Maciej Obara Quartett statt. Mit einer Konzert-Trilogie wird in Merzhausen zudem am 10. Mai, 18 Uhr die Cellistin Anja Lechner geehrt.

Die ungarische Gitarristin Zsófia Boros wird am 11. Mai, 15 Uhr im Oratorium des Klosters St. Lioba in Freiburg-Günterstal zu hören sein. Das Maciej Obara Quartet steht um 20 Uhr im FORUM Merzhausen auf der Bühne.

Begleitend zum Festival ist im FORUM Merzhausen eine Ausstellung mit über 200 ECM Covern aus fünf Jahrzehnten Label-Geschichte zu sehen.

Weitere Infos & Tickets: forumjazz.de