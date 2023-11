Internationaler Aktionstag „Gewalt gegen Frauen“: Performance + Workshop der iranischen Künstlerin Farzane Vaziritabar

Das ZKM wird anlässlich des Aktionstages „Gewalt gegen Frauen“ am 25. November, 18 Uhr, zur Bühne der in Karlsruhe lebenden iranischen Künstlerin Farzane Vaziritabar. Ihr Diplom erwarb sie in Malerei an der Schule für Bildende Künste, ihren Bachelor in Bildhauerei sowie ihren Master in Kunstwissenschaften an der Universität Teheran. Ab 2018 studierte Farzane Vaziritabar im internationalen Masterstudiengang „Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien“ an der Bauhaus-Universität Weimar und schloss 2021 mit einem Master ab.

Mit ihrer Performance „Woven World“ setzt Vaziritabar ein Zeichen für Solidarität gegenüber den iranischen Frauen und thematisiert zugleich die Kraft der kleinen Gesten. Eine lebendige Weltkugel aus Tüchern verkörpert die Einheit der Frauen, die sich für ein gemeinsames Ziel zusammenfinden. So ehrt Farzane Vaziritabar vor allem die Stärke und den Mut der Iranerinnen, die sich den vorgeschriebenen Normen widersetzten, indem sie ihre Kopftücher abnahmen – die Welt wurde Zeuge des unermüdlichen Kampfes dieser Frauen für ihre Freiheit, der bis heute anhält. Die Künstlerin Farzane Vaziritabar enthüllt die Weltkugel nach und nach und veranschaulicht so den kollektiven Fortschritt der Iranerinnen. Während der gesamten Aufführung ist das Publikum eingeladen, seine Zeichen der Solidarität auf der gewebten Welt zu hinterlassen und so die Widerstandsfähigkeit und den Geist der Frauen weltweit zu ehren. Gemeinsam für Freiheit, solidarisch und verbunden.