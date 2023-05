Internationale Künstlerstipendien Atelier Mondial 2024: Bewerbungen starten!

Künstler:innen aus Freiburg und der Region können sich ab sofort für internationale Künstlerstipendien bewerben. Die Stadt Freiburg ist gemeinsam mit den Kantonen Basel–Stadt, Baselland, Solothurn, dem Elsass und der geschäftsführenden Basler Christoph–Merian–Stiftung Träger eines Programms, über das 14 Atelieraufenthalte, drei Reise– und ein Recherchestipendium gemeinsam finanziert und vergeben werden. In seiner Form der fest institutionalisierten grenzüberschreitenden Kooperation ist das 2006 gegründete Atelier Mondial–Programm europaweit einzigartig und bietet den Künstler:innen der Region einmalige Chancen zu Arbeitsaufenthalten in aller Welt.

Die Bewerbungen für das Jahr 2024 laufen. Das Programm für die Atelieraufenthalte und Reisestipendien umfasst die vier bislang ausgeschriebenen Bereiche: Bildende Kunst, Literatur (Autor:innen und Übersetzer:innen ins Deutsche), Tanz/Performing Arts und Mode & Textil. Das Recherchestipendium steht Kuratierenden, Kunstkritiker:innen sowie Kulturvermittelnden aller Sparten offen. Zusätzlich kommt 2024 eine einmalige Sonderausschreibung für ein Atelierstipendium in Bali hinzu. Für diesen Tandem–Austausch Basel–Bali können sich Kunstschaffende aller Sparten bewerben. Ermöglicht wird dieser Austausch in Kooperation mit der Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G. Voraussetzung ist, dass die Bewerber:innen ihren Wohnsitz oder Arbeitsort in den Kantonen Basel–Stadt, Basel–Land, Solothurn, in Freiburg und Südbaden oder im Elsass haben.

Die detaillierten Ausschreibungen samt Teilnahmebedingungen und die Bewerbungsformulare unter: www.ateliermondial.com. Bewerbungsfrist: 18. Juni 2023.