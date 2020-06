Musik | Juni 2020 | von Redaktion #inFreiburgzuhause: Virtueller Jazzstammtisch mit den Redhouse Hot Six im Großen Meyerhof © promo Am Sonntag, 21. Juni, 19 Uhr gibt es endlich den virutellen Jazzstammtisch mit den Redhouse Hot Six im Großen Meyerhof, organisiert von #inFreiburgzuhause. Seit über 25 Jahren begeistern die Freiburger Oldtime-Jazzer der Redhouse Hot Six jeden ersten Mittwoch im Monat mit dem legendären Jazzstammtisch im Großen Meyerhof. Bis Corona kam. Anfang März konnten die Fans die Redhouse Hot Six zum letzten Mal live erleben. Nun bringt #inFreiburgzuhause den Jazzstammtisch auf die Bildschirme und streamt live aus dem Großen Meyerhof. Es werden “Greatest Hits” auf dem Programm stehen und die Meyerhof-Gastgeberin Gabi Kinsky wird mit einigen Knef-Chansons zu hören sein. Heute, 19. Juni: Mongolische 3 Königinnen Gesänge unter freiem Himmel, 18/19.30 Uhr, Weinschlösschen Freiburg »

