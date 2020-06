Kunst | Juni 2020 | von Redaktion Ausstellung Mediathek Müllheim: Peter Gaymann zum 70. Geburtstag © promo

Anlässlich des 70. Geburtstags des Freiburger Cartoonisten Peter Gaymann findet eine Ausstellung in der Mediathek Müllheim statt.Der am 26. Juni 1950 in Freiburg geborene Peter Gaymann widmete er sich nach seinem Studium der Sozialpädagogik ganz seinen humoristischen Zeichnungen. In der Ausstellung sind Skizzen, Originalzeichnungen und eine Auswahl seiner Bücher aus der Sammlung von Baaske Cartoons Müllheim zu sehen. Die Ausstellung in der Mediatheksvitrine ist noch bis 9.9.2020 zu den Öffnungszeiten der Mediathek zu besichtigen.

